Dead Rising Deluxe Remaster in prova gratis (e versione fisica disponibile)

Capcom ha lanciato l'edizione fisica di Dead Rising Deluxe Remaster per Xbox Series X/S e PS5, arricchendo l’esperienza con un nuovo aggiornamento e una demo gratuita.

La serie, che trovate su Amazon, è infatti da poco tornata sulle scene grazie a un rifacimento nuovo di zecca.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo però spiegato che «Capcom è riuscita a catturare lo spirito della serie e a rinnovarne l'appeal, proprio come avrebbe fatto Frank West con una bella panoramica dall'alto di Willamette.

Dal punto di vista tecnico il lavoro svolto è lodevole e il gioco potrebbe essere facilmente scambiato per una nuova uscita da un occhio meno attento.»

Ora, come riportato anche da GamingBolt, oltre al supporto per il testo in arabo e una modalità di difficoltà Casual, il remaster offre miglioramenti visivi e di gameplay per rendere omaggio al classico del survival horror d’azione.

I fan della serie potranno godere di feature inedite, come la possibilità di accelerare il tempo di gioco, nuove funzionalità che includono un indicatore per la durabilità delle armi, e un maggiore guadagno di Punti Prestigio, essenziali per potenziare il protagonista, Frank West.

La demo consente ai nuovi giocatori e ai veterani di esplorare le primissime fasi del gioco, anche se i progressi non potranno essere trasferiti alla versione completa, per via delle modifiche strutturali introdotte nel remaster.

I critici hanno accolto positivamente il titolo, sottolineando come questa versione riesca a preservare il fascino originale, pur arricchendo l’esperienza con opzioni e migliorie di design pensate per le piattaforme moderne.

Disponibile anche su PC tramite Steam, Dead Rising Deluxe Remaster è disponibile ora su tutte le piattaforme principali, portando i giocatori di oggi nel cuore di un'esperienza survival horror a suo modo unica nel suo genere (anche se non perfetta).

Mesi fa, infatti, il gioco aveva fatto parlare di sé anche per le discussioni intorno alla voce originale del protagonista.