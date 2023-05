Days Gone 2 «sarebbe già uscito un mese fa», se non fosse stato cancellato

Come è purtroppo ormai noto, Sony ha deciso di non finanziare Days Gone 2 a causa dei risultati, a livello di recensioni e di vendite, non soddisfacenti del primo capitolo: una vicenda che il director Jeff Ross non riesce ancora oggi ad accettare.

L'avventura open world post-apocalittica (la trovate su Amazon) era riuscita a conquistarsi nel corso dei mesi un pubblico particolarmente affezionato, ma per la casa di PlayStation ciò non è stato sufficiente per giustificare il finanziamento di un sequel.

E mentre Bend Studio ha già ammesso di non vedere l'ora di mostrare al pubblico la sua nuova esclusiva PS5, l'ex director ha ammesso di essere ancora triste al pensiero di non essere riuscito a portare a termine il suo progetto.

Jeff Ross ha infatti ammesso di essere ormai deluso dagli eventi PlayStation Showcase — sulle nostre pagine trovate il recap completo dell'ultima manifestazione — proprio perché ha ammesso che, se non fosse stato cancellato, Days Gone 2 sarebbe potuto uscire addirittura «un mese fa» (via Twisted Voxel).

Il director ha affidato il suo sfogo ad alcuni post sul suo profilo Twitter, lasciando intendere che i tempi di sviluppo — salvo eventuali rinvii, naturalmente — avrebbero potuto coincidere con il lancio di un sequel, se solo Sony avesse dato il via libera.

Ross spiega anche che tentare ancora di realizzare il sequel avrebbe poco senso, non solo perché la maggior parte degli sviluppatori — lui stesso incluso — ha ormai lasciato Bend Studio, ma anche perché «è passato troppo tempo» e «a Sony non sembra importare».

Insomma, stando alle sue dichiarazioni, forse se le cose fossero andate diversamente avremmo potuto già provare una nuova esclusiva PS5: a questo punto, non ci resta che attendere di scoprire pazientemente quale sia il nuovo progetto inedito che sta sviluppando Bend Studio.

E poco importa che le petizioni dei fan per avere Days Gone 2 continuino a raccogliere tantissime firme: la strada sembra ormai segnata e, a meno che Sony non cambi improvvisamente idea, un sequel non sembra essere affatto previsto.