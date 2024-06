Days Gone 2 non si farà: Bend Studio mette a tacere le voci

Sembra essersi spenta definitivamente ogni speranza per un ritorno a breve di Days Gone, qualora ci fossero ancora dubbi: a fare chiarezza è stato direttamente il community manager di Bend Studio, stanco di sentir parlare nuovamente di un potenziale sequel.

L'open world con protagonista Deacon St. John (che trovate su Amazon) è ancora oggi una delle esclusive più amate dalla community, anche se non si può dire che sia stata una delle produzioni di maggior successo di casa PlayStation.

Com'è ormai noto, Sony ha infatti deciso di non supportare la produzione di alcun sequel, anche se potrebbe avere ancora dei piani per sfruttare l'IP a proprio vantaggio, come ad esempio un nuovo film.

Ma questi piani non prevedono in alcun modo nessun nuovo videogioco, come chiarito dal community manager Kevin McAllister in un post su X:

«Mi scuso con la nostra community di Days Gone per essere stata continuamente alimentata da false speranze e scarse informazioni da gente in cerca di "Mi piace". Non è giusto verso tutti voi. Siamo attualmente al lavoro su una nuova IP e quando avremo delle vere notizie da condividere le avrete dal nostro studio».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il community manager si riferisce al continuo circolare delle dichiarazioni di John Gavin, ex Bend Studio che non sta facendo nulla per nascondere la propria frustrazione per il mancato sequel.

Dichiarazioni che stanno mettendo in difficoltà gli attuali sviluppatori, dato che non riguardano in alcun modo gli attuali progetti di Bend Studio: motivo per il quale il team di sviluppo ha deciso, per l'ennesima volta, di mettere a tacere le voci su Days Gone 2.

Anche uno dei membri senior che aveva lavorato al primo capitolo aveva già provato ad anticipare alla community che non avremmo mai visto un sequel, ma evidentemente senza alcun successo.

Vediamo se questa ennesima smentita servirà a far capire una volta per tutte che non c'è alcun Days Gone 2 in sviluppo e, probabilmente, non ci sarà mai.