Days Gone 2, cadono definitivamente le speranze

In molti hanno sperato che Days Gone 2 venisse prima o poi annunciato, ma a quanto pare il sequel non si farà mai.

Days Gone (lo trovate a prezzo basso su Amazon) ha dalla sua un buon numero di appassionati.

Purtroppo, però, le vendite buone ma non ottime non sono infatti bastate per convincere Sony a produrre un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Al netto delle petizioni dei fan, i quali non demordono (senza però alcun tipo di riscontro.

In un post pubblicato sui social media prima del recente State of Play, Jeff Ross, uno dei membri senior del team che ha lavorato a Days Gone, ha scritto (via GamingBible):

Molte persone mi chiedono ancora se ci sarà mai un sequel di Days Gone, quindi presento questo poster come prova che non accadrà mai. Le alte sfere di Sony come Hermen non sono mai state fan, quindi non ne sentirete parlare al PlayStation State of Play né oggi né mai.

Insomma, a quanto pare cadono definitivamente le speranze di poter vedere - e giocare - un giorno una nuova avventura di Deacon.

È una notizia sicuramente molto triste per tutti coloro che hanno apprezzato Days Gone, considerando anche che il gioco ha in ogni caso vissuto negli ultmi mesi un nuovo momento d'oro. Ciò non basterà in ogni caso a convincere Sony (e Hulst) sul finanziare un nuovo capitolo.

Parlando di ciò che sarà nel futuro degli sviluppatori, al momento in cui scriviamo non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio, visto che si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted.

Ma non solo: non dimentichiamo infatti anche che sarebbe in produzione un film dedicato a Days Gone, tanto che i fan hanno scelto l’attore che vedrebbero perfetto per Deacon.