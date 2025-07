Mortal Kombat Legacy Kollection potrebbe avere già una data d'uscita: sebbene Digital Eclipse non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito, un leak potrebbe averci già svelato quando potremo mettere le mani su questa ambiziosa collezione.

Come segnalato da TwistedVoxel, la data di lancio sembra essere stata involontariamente rivelata attraverso l'app Xbox, che sulla pagina dedicata alla raccolta ha indicato il 29 settembre 2025 come presunta giornata in cui uscirà la raccolta.

Sebbene Digital Eclipse non abbia ancora fornito conferme ufficiali riguardo questa tempistica, l'apparizione della data attraverso l'ecosistema Microsoft conferisce una certa credibilità alla fuga di notizie, anche se va detto che la data è stata prontamente rimossa dopo pochi istanti.

Di conseguenza, per il momento possiamo solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa che il team di sviluppo possa fornirci ulteriori dettagli al riguardo o eventuali conferme sulla data di lancio.

Di sicuro si tratta di una giornata che avrebbe molto senso da un punto di vista strategico, considerando che anticiperebbe di poco meno di un mese la release al cinema di Mortal Kombat 2, nuovo adattamento cinematografico della saga che vedrà in Johnny Cage il Kombattente di riferimento per la storia.

Il progetto non si limiterà a offrire una selezione di titoli arcade classici e versioni console popolari, ma includerà anche alcune entry rare particolarmente apprezzate dai seguaci di lunga data della serie, esplorando non solo l'evoluzione del gameplay di Mortal Kombat, ma anche il suo impatto culturale attraverso gli anni formativi del franchise.

L'elemento più affascinante della collezione risiede probabilmente nel coinvolgimento diretto dei membri originali del team di sviluppo: Ed Boon, John Tobias, John Vogel e Dan Forden hanno accettato di fornire commenti e approfondimenti che accompagneranno l'esperienza di gioco, creando un ponte diretto tra il presente e le origini del franchise.

Mortal Kombat Legacy Kollection permetterebbe dunque ai fan di familiarizzare con le origini della saga, abbandonando l'universo reboot proposto in Mortal Kombat 1 (che trovate su Amazon) e preparandosi al meglio per l'uscita del film al cinema.

Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente, qualora ovviamente venisse confermata dai diretti interessati: vi terremo aggiornati in caso di comunicazioni ufficiali al riguardo.