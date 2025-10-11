Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Crown Jewel, trasmessa in diretta da Perth, Australia. Un Premium Live Event che ha saputo intrattenere ed emozionare, complice l'ultima volta sul ring tra John Cena e AJ Styles. Ecco i risultati completi.

Australian Street Fight: Bronson Reed batte Roman Reigns

Il PLE si è aperto con la clamorosa vittoria di Bronson Reed ai danni del Tribal Chief. Decisiva l'interferenza degli Usos, rivelatasi purtroppo dannosa per Roman: quest'ultimo è stato infatti colpito per sbaglio da una Spear di Jey Uso.

Sul finale Bronson Reed ha messo a segno la Tsunami portandosi a casa lo schienamento decisivo. Cosa accadrà adesso tra gli Usos e Roman Reigns?

Women's Crown Jewel Championship: Stephanie Vaquer batte Tiffany Stratton

Stephanie Vaquer continua la sua ascesa verso la stratosfera e sconfigge in maniera pulita Tiffany Stratton grazie al poderoso corkscrew splash .

Al termine del match stretta di mano e abbraccio a HHH che le consegna il Women's Crown Jewel Championship.

John Cena batte AJ Styles

Due fenomeni del ring, il volto della WWE contro il volto della TNA, un'ultimo volta uno contro l'altro. Cena e Styles hanno emozionato il pubblico di Perth con un match tributo alla disciplina.

Tantissimi i richiami ai suoi avversari del passato, tra cui quello più emozionante a Bray Wyatt, e a vincere è stato proprio John Cena con la combo Tombstone Piledriver - Attitude Adjustment. Adesso mancano soltanto 4 date e la carriera di Cena in WWE sarà giunta al termine.

Iyo Sky & Rhea Ripley battono Kairi Sane & Asuka

Niente da fare per le Kabuki Warriors che hanno dovuto piegarsi dinnanzi al team composto da Iyo Sky e dall'idolo di casa, Rhea Ripley. La combo Riptide - Moonsault è bastata a consegnare loro la vittoria

Men's Crown Jewel Championship: Seth Rollins batte Cody Rhodes

Seth Rollins è riuscito a rompere la maledizione, seppur in maniera non del tutto pulita. Dopo aver colpito Cody Rhodes con il rolex che gli aveva regalato a WM 40, lo ha steso con la combo Stomp - Super Stomp dal paletto, portandosi a casa la vittoria.

Rollins ha quindi battuto per la prima volta l'American Nightmare sin dal suo ritorno in WWE. Serata decisamente produttiva per la stable The Vision.

