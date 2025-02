Dark Souls e Vampire Survivors si "fondono" in un gioco in uscita (che potete provare gratis)

Se siete fan degli ARPG, dei giochi d’azione in terza persona come Dark Souls, o della frenetica sopravvivenza contro orde come in Vampire Survivors, allora dovreste dare un’occhiata a Hordes of Hunger.

Questo nuovo roguelike su Steam ha già da ora una demo gratuita tutta da scaricare - come riportato anche da PCGamesN - ma il gioco vero e proprio sarà disponibile in accesso anticipato a marzo.

Da ciò che è possibile notare, Hordes of Hunger mi sembra un gioco che fonde l’intensità e il controllo diretto di un Diablo run-based (che trovate su Amazon) con la natura auto-attaccante di giochi come Vampire Survivors.

Sebbene il gioco mantenga molte delle scelte di aggiornamento che ci sono familiari da titoli come Hades e Dead Cells, la sua componente action è decisamente più prominente.

A differenza di Vampire Survivors, dove gli attacchi sono per lo più automatici, qui avrete il controllo diretto dei movimenti e attacchi, il che rende ogni scontro un po’ più personale e coinvolgente.

A differenza di molti giochi simili, Hordes of Hunger non si limita alla sopravvivenza.

Lo sviluppatore Hyperstrange sta preparando il lancio del gioco in accesso anticipato, e ha rilasciato una demo aggiornata per permettere ai giocatori di provare nuove caratteristiche.

La nuova demo offre più alberi delle abilità, opzioni di aggiornamento delle armi e una progressione dei personaggi più robusta rispetto alla versione precedente.

Hordes of Hunger sarà disponibile su Steam in accesso anticipato il 6 marzo 2025.

Parlando ancora di "fusioni" interessanti, poche ore fa vi ho personalmente segnalato un nuovo titolo indie mescola post-apocalisse, cyberpunk e un'estetica che richiama classici come Fallout e BioShock: scopri di quale gioco sto parlando.