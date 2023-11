Daredevil, il videogioco esiste (ma c'è una brutta notizia)

Dopo il recente Marvel's Spider-Man 2, sono in molti a desiderare anche un videogioco dedicato a Matt Murdock, alias Daredevil.

Il titolo dedicato a Spidey (che trovate su Amazon) è pieno zeppo di riferimenti all'universo Marvel, incluso il Diavolo Custode.

Advertisement

Tralasciando infatti Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato, i fan non hanno mancato di cogliere riferimenti anche all'alter ego di Matt.

Del resto, sia nel gioco originale di Insomniac dedicato a Spider-Man che nel sequel, c'è un Easter Egg di Daredevil.

Ora, però, come riportato anche da Escapist, sembra proprio che un videogioco standalone dedicato al Diavolo Custode di Marvel Comics era nei piani, ma la brutta notizia è che è stato cancellato.

Un videogioco di Daredevil era infatti in fase di sviluppo per PlayStation 2, Xbox e PC. Ora, quasi 20 anni dopo, il prototipo per PS2 è trapelato online.

Il prototipo di Daredevil The Man Without Fear è stato scaricato da uno sviluppatore anonimo che ha lavorato al gioco.

Il titolo è stato sviluppato da 5,000 Ft. Studios e sarebbe stato pubblicato da Encore Inc. La versione di Frank Miller del personaggio sarebbe stata utilizzata come base per l'avventura.

Purtroppo, però, Marvel avrebbe rifiutato di approvare la licenza perché le raccomandazioni di Sony per il titolo non erano simili al concept originale proposto inizialmente.

I giocatori che decideranno di provare con mano il prototipo (qui) avranno a disposizione solo il primo capitolo, visto che il gioco successivamente pare impedire il proseguimento.

Chissà se Daredevil tornerà in un DLC o in un terzo capitolo dedicato all'Uomo Ragno, visto che di recente sempre Insomniac ha parlato brevemente di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il Diavolo Custode potrebbe palesarsi anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom, senza contare anche lo standalone dedicato a Wolverine ambientato nello stesso universo.