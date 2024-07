Da ora potete collezionare le carte di Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

I fan di un franchise sono pronti a fare di tutto, anche riempirsi la casa di accessori vari ed eventuali come le carte da gioco di Kingdom Hearts Re:Chain of Memories che sono disponibili da ora per il pre-ordine.

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories è il remake completo di Kingdom Hearts: Chain of Memories, uscito per la prima volta il 29 marzo 2007 in Giappone e importato in Nord America quasi due anni dopo, il 2 dicembre 2008.

La peculiarità del gioco, che potete trovare all'interno di una delle ultime collection su Amazon, sta proprio nell'utilizzo delle carte da gioco come motore di gameplay.

Kingdom Hearts: Chain of Memories era infatti una combinazione tra un videogioco di ruolo e un gioco di carte collezionabili. Le carte sono utilizzate nella progressione della storia così come in combattimento con un sistema di scontri basato proprio sull'utilizzo delle carte, tra scale e combo.

Quelle stesse carte che, dal sito ufficiale di Square Enix, ora potete fare vostre.

Al prezzo di $31,99 potrete fare vostro un set di carte da gioco da poker che richiamano lo stile e la fattura di quelle presenti nel gioco della saga di Kingdom Hearts.

Come potete vedere dalle immagini sul sito, infatti, oltre ad avere stampe e design simili a quelle del gioco, anche la forma stessa richiama quelle presenti nel titolo, con tanto di taglio a corona in cima.

Le carte arriveranno nel mese di agosto di quest'anno, ovvero tra poche settimane, e se volete fare i collezionisti golosi vi conviene ordinarle subito.

Un'ottimo modo, per i fan, di ingannare l'attesa prima dell'arrivo di Kingdom Hearts 4 che è rimasto sospeso nel tempo, tanto da portare i giocatori a rendere next-gen gli ultimi capitoli.

In ogni caso Disney ha dato ai suoi fan la possibilità di giocare ancora di ruolo nei suoi mondi, con un gioco addirittura gratis.