Da oggi potete gustare la tazza di liber-the di Helldivers 2

Helldivers 2 è uno dei giochi più caldi del momento e non poteva mancare il suo merchandise ufficiale da parte di PlayStation.

Effettivamente mancava fino ad oggi, ma dal PlayStation Blog arriva la fondamentale comunicazione del lancio di alcuni prodotti su licenza ufficiale che potrete acquistare da ora.

Advertisement

Questa democratica collezione ha tutto, dall’abbigliamento agli accessori, e incarna alla perfezione lo spirito del gioco. «I giocatori sono invitati a indossare con orgoglio i magnifici design che catturano l’essenza della battaglia della Super Terra per la libertà e la democrazia», dice PlayStation sul blog.

La collezione, che potete cominciare ad esplorare a questo indirizzo, propone al momento quattro prodotti:

Maglietta Helldivers Orbital Strike

Felpa con Cappuccio con Logo Helldivers II

Cappello Logo Helldivers II

Tazza da tè Helldivers II Cup of Liber-tea

E sì, la tazza ha stampata esattamente la citazione che è diventata più un tormentone durante le partite di Helldivers 2, ovvero la proposta di gustare "una bella tazza di liber-the".

La collezione sarà disponibile anche su Amazon (nel Regno Unito, in Germania e negli altri paesi europei), Insert Coin e presso altri rivenditori scelti. Nel caso vogliate approfittarne, la spedizioni dei prodotti è prevista all'incirca per le prime settimane di aprile.

Un modo per rilassare anche i nervi dopo l'ultimo update del gioco, che ha portato la community ad agitarsi per le tante novità.

Tra queste l'inserimento di un nuovo tipo di nemici, di cui Arrowhead non ha mai parlato finora e di cui sta negando l'esistenza in modo abbastanza divertente. Gli altri nemici, invece, hanno un'abilità decisamente particolare che finora non è mai stata resa esplicita: la possibilità di seguire i giocatori tramite l'olfatto, come ha spiegato di recente uno degli sviluppatori.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che potete trovare Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.