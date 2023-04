Da MediaWorld la tecnologia è a tasso zero fino al 4 maggio!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "Tecnologia a tasso zero", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici, pagabili tranquillamente anche in comode rate mensili senza interessi aggiuntivi. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 4 maggio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE55Q60B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 561,99€, rispetto agli usuali 1.049,99€ di listino, per un risparmio reale di 488€.

La smart TV Samsung QE55Q60B, caratterizzata da una cornice nera, vanta un eccezionale pannello QLED da 55 pollici, che sfrutta la tecnologia di retroilluminazione Dual LED per bilanciare le tonalità calde e fredde, mentre la tecnologia Quantum HDR migliora dettagli e contrasto, offrendo un'immagine di altissima qualità.

La smart TV Samsung QE55Q60B è equipaggiata con il sistema di upscaling 4K AI, che sfrutta l'efficiente processore Quantum 4K per analizzare automaticamente la fonte video in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, recuperare i dettagli persi e affinare i contorni.

La smart TV Samsung QE55Q60B è dotata del sistema operativo Tizen, permettendo un accesso rapido alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ e molte altre.

