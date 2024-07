Da domani arriva una nuova beta del firmware PS5

A partire da domani, 25 luglio 2024, verrà lanciata una nuova beta del firmware PS5 che introdurrà profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari, nonché la possibilità di limitare l'accesso a Remote Play per singoli utenti.

L'aggiornamento sarà scaricabile sia sui nuovi modelli Slim che sui precedenti modelli day-one della console.

Ricordiamo in ogni caso che solo poche ore fa Sony ha rilasciato l'aggiornamento 24.05-09.60.00 per PS5 (qui le novità).

Da quello che è stato reso noto via PS Blog, i partecipanti alla beta di PS5 che utilizzano l'ultimo e più sottile modello di PS5 potranno testare la ricarica adattiva per i loro controller.

Profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari (disponibili per tutti i modelli PS5): «Siamo lieti di presentare una funzione che consente alla console PS5 di creare un profilo audio 3D personalizzato per voi. Con un set di cuffie o auricolari è possibile eseguire una serie di test sulla qualità del suono per analizzare un gran numero di fattori e creare un profilo audio che si adatti al meglio alle caratteristiche del proprio udito», si legge.

Abilitazione della Riproduzione remota per singoli utenti (disponibile per tutti i modelli di PS5): «È ora possibile regolare le impostazioni della Riproduzione remota per utente e scegliere chi può connettersi alla console PS5 utilizzando la Riproduzione remota.»

«Così, se i vostri amici o familiari vengono a trovarvi e accedono alla vostra console PS5 con il loro account per PlayStation Network, potete facilmente modificare chi può continuare ad accedere alla vostra console PS5 utilizzando Remote Play quando se ne vanno.»

Ricarica adattiva per il controller (disponibile per l'ultimo modello di PS5): «La ricarica adattiva per il controller wireless DualSense, il controller wireless DualSense Edge, i controller PlayStation VR2 Sense e il controller Access è ora disponibile per i partecipanti alla beta di PS5 che utilizzano l'ultimo modello di PS5, quando la console è in modalità di riposo.»

E ancora: «La ricarica adattiva aiuta a risparmiare energia regolando la durata dell'alimentazione del controller in base al livello della batteria.»

