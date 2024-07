PS5, l'aggiornamento di luglio è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per PS5, che aggiorna le console di ultima generazione alla versione 24.05-09.60.

L'aggiornamento è come sempre scaricabile sia sui nuovi modelli Slim (che trovate scontati su Amazon) che sui precedenti modelli day-one della console e introduce alcune novità già anticipate dalla compagnia nelle scorse settimane.

Di seguito trovate il changelog completo in lingua italiana con tutte le novità della patch, che potete consultare anche al seguente indirizzo:

PS5: novità dell'aggiornamento di luglio 2024

Ora puoi invitare altri giocatori alle sessioni di gioco condividendo l'URL della sessione.

Per invitare altri giocatori, apri la scheda azione della sessione di gioco e seleziona Condividi link. Quindi, scansiona il codice QR con il tuo dispositivo mobile per condividere il link.

Questa funzione è disponibile solo per le sessioni aperte a cui tutti possono partecipare.

Questa funzione verrà distribuita gradualmente a tutti i giocatori entro il 24 luglio.

Il Comando vocale ora supporta la possibilità di aprire le schede azione della Guida di gioco dicendo "Mostra Guida di gioco".

Al momento, il comando vocale (Anteprima) è disponibile solo in lingua inglese per i giocatori con account per PlayStation Network nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo aggiornato il software di alcuni controller wireless DualSense per migliorare la stabilità.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

La novità più interessante è indubbiamente la possibilità di invitare direttamente alle vostre partite gli amici con un semplice codice QR, anche se in alcuni casi potrebbe essere necessario attendere ancora qualche ora prima che la funzionalità sia disponibile.

Purtroppo non tutti i comandi vocali continuano a essere disponibili per il nostro paese, ma è plausibile immaginare che nelle prossime patch la funzionalità verrà migliorata per implementare correttamente anche la lingua italiana.

Segnaliamo inoltre che insieme al nuovo firmware per PS5 è stato rilasciato anche un nuovo software per specifici controller DualSense: vi consigliamo dunque di verificare correttamente la disponibilità di tutti gli aggiornamenti.

Tutte le altre novità sembrerebbero essere tipiche delle patch di manutenzione, ma vi terremo come sempre prontamente informati sulle nostre pagine qualora emergessero novità nascoste degne di nota.