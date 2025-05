Gli appassionati del celebre anime e manga Hunter x Hunter potranno iniziare a divertirsi da adesso con una prova in anteprima del nuovo videogioco dedicato alla serie, ovviamente senza alcun tipo di acquisto necessario.

Come segnalato da Gematsu, da oggi 30 maggio è infatti disponibile la demo gratuita di Hunter x Hunter Nen x Impact, picchiaduro 2D sviluppato da Bushiroad Games e pubblicato da Arc System Works, autori di altri eccellenti giochi di combattimento dallo stile anime come Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ.

Si tratta di un gioco di combattimento Tag-team, in cui dovrete comporre una squadra con i vostri 3 protagonisti o antagonisti preferiti della saga: in attesa del lancio ufficiale potrete provare una demo gratuita per avere un assaggio delle meccaniche di gioco.

Al momento la demo è stata rilasciata esclusivamente su Steam, ma gli sviluppatori hanno svelato che verrà resa disponibile anche su PS5 in una data successiva, ancora non specificata (potete prenotare la versione PS5 su Amazon, a proposito).

Il lancio di Hunter x Hunter Nen x Impact è previsto per il 16 luglio 2025 anche su Nintendo Switch, ma al momento pare non sia prevista alcuna versione gratuita dimostrativa per le console portatili.

Se volete iniziare a divertirvi con questo interessante picchiaduro, non dovete fare altro che dirigervi sulla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Scarica".

Dovrete ovviamente assicurarvi di aver effettuato il login con il vostro account Steam, così da procedere con il download gratuito.

Sembra dunque tutto pronto per l'uscita del primo vero picchiaduro dedicato a Hunter x Hunter, dopo quel teaser che ci aveva affascinato durante lo scorso anno, anche se in quella occasione era davvero difficile capire qualcosa del gameplay.

Oggi invece avete la possibilità di provarlo con mano e farvi un'idea iniziale: non posso che concludere augurandovi buon divertimento!