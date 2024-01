Hunter x Hunter: Nen x Impact, ecco il primo teaser del picchiaduro

Hunter x Hunter: Nen x Impact è stato annunciato un po' in sordina lo scorso dicembre e, senza darci ulteriori informazioni, i fan del celebre manga di Yoshihiro Togashi hanno potuto solamente iniziare ad aspettare di vedere qualcosa del progetto.

Ovviamente dopo il grandissimo lavoro fatto con titoli come Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon) e altri titoli simili basati su proprietà intellettuali del mondo anime e manga, le aspettative sono alle stelle nonostante stavolta, va detto, non è coinvolto il team di sviluppo Arc System Works.

Advertisement

Gli autori del recente Granblue Fantasy Versus: Rising, di cui vi abbiamo parlato di recente consigliandolo con attenzione perché «è probabilmente il miglior picchiaduro per chi non ha mai giocato a nessun esponente "serio" del genere e vuole iniziare a farsi le ossa», non saranno stavolta pronti a rendere giustizia alle vignette di un manga e trasporlo in materiale videoludico.

Quindi, dopo l'annuncio fugace di Hunter x Hunter: Nen x Impact, ecco il primo teaser ufficiale:

Difficile recuperare granché da questo teaser, va detto, se non che ci potremmo trovare di fronte ad un picchiaduro 3 contro 3, con tutta probabilità.

Impossibile capire nulla neanche del gameplay, se non immaginare come possa essere dai lavori precedenti del team di sviluppo Eighting che si è occupato, tra gli altri, di Bloody Roar, Naruto: Clash of Ninja, Bleach: Heat the Soul, Tatsunoko vs Capcom e DNF Duel.

Visto il target a cui è idealmente indirizzato Hunter x Hunter: Nen x Impact, possiamo aspettarci un approccio simile a quello del compianto Jump Force, in cui per altro Gon, Killua, Kurapika e Hisoka sono apparsi come personaggi giocabili.

Un videogioco facilmente approcciabile che non punterà probabilmente in maniera eccessiva sui tecnicismi ma, al contrario, sarà ideale per i fan del manga e anime che cercano una trasposizione da vivere in maniera efficace.

Ma queste sono tutte elucubrazioni e, come sempre, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni. Di Hunter x Hunter: Nen x Impact non sappiamo né data di uscita, né le piattaforme sulle quali arriverà, quindi c'è ancora tanto da scoprire.

Parlando di videogiochi tratti da manga, i fan di Dragon Ball hanno avuto di che gioire ultimamente con l'annuncio di Sparking Zero, che sembra proprio quel ritorno di Budokai Tenkaichi che aspettavano.