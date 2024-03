Cyberpunk e The Witcher potrebbero arrivare su mobile

Con buona pace di chi ancora nega l'evidenza, il mercato mobile è indubbiamente quello più redditizio e con la crescita più alta nel mondo dei videogiochi, un mercato nel quale potrebbero arrivare anche future iterazioni di Cyberpunk e The Witcher.

Se non addirittura con i titoli già presenti, tra cui la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) che potrebbe essere in qualche modo riproposto su piattaforme mobile.

Questo è quello che ha lasciato intendere CD Projekt Red in una recente comunicazione (tramite Gamespot), nell'ambito di una sessione di domande e risposte durante la recente riunione sugli utili dell'anno fiscale 2023.

Tra le domande fatte all'azienda è stato chiesto se lo studio avesse preso in considerazione la possibilità di concedere in licenza le proprie IP a sviluppatori di terze parti per realizzare giochi per dispositivi mobile.

La risposta è stata molto diretta da parte del CEO Michał Nowakowski:

«La risposta è piuttosto semplice qui. La risposta è sì, stiamo considerando una mossa del genere. In effetti, stavamo perseguendo, attraverso conversazioni, opportunità del genere. Non abbiamo ancora nulla da annunciare, ma quando sarà il momento, lo faremo.»

Nowakowski ha continuato specificando che non c'è nessun accordo in corso al momento, né trattativa con studi vari, ma semplicemente c'è la conferma che il mercato mobile non è affatto da escludere per CD Projekt Red e i suoi titoli più importanti.

C'è da dire che Gwent, prima della sua morte, ha avuto la sua trasposizione portando il gioco di carte di The Witcher nell'ecosistema mobile. Così come il The Witcher in stile Pokémon GO, lanciato nel luglio del 2021 e chiuso definitivamente nel 2023.

Vedremo come vorrà muoversi CD Projekt Red in questo senso, mentre il prossimo The Witcher è già entrato in piena produzione con un elevato numero di sviluppatori. Così come il nuovo Cyberpunk, per cui CD Projekt Red ha già aspettative altissime.