CD Projekt licenzierà circa 30 dipendenti con la "morte" di GWENT

CD Projekt RED licenzierà altri 30 dipendenti entro la fine del 2023, attivi nello sviluppo di GWENT The Witcher Card Game.

Del resto, mesi fa vi avevamo reso noto che CD Projekt RED sta abbandonando il supporto per GWENT, ma il publisher ha in ogni caso assicurato che il gioco rimarrà online per gli anni a venire.

In un post sul blog del sito web ufficiale del card game (via IGN US), CD Projekt ha confermato che circa 30 membri rimanenti del team di GWENT si separeranno dallo studio.

Questo contraddice una dichiarazione di dicembre scorso, quando lo sviluppatore aveva riferito a IGN US che un piccolo numero di dipendenti sarebbe stato mantenuto per far funzionare il gioco, mentre il restante personale sarebbe stato trasferito ad altri progetti di CD Projekt.

Un portavoce ha dichiarato che quattro membri del team saranno licenziati a giugno, mentre CDPR aumenterà gradualmente questo numero nel corso dell'anno fino a raggiungere un totale di circa 30 dipendenti.

«Non è mai facile dire addio», ha dichiarato lo sviluppatore nel post sul blog. «E anche se decisioni come questa sono inevitabili e un risultato naturale della transizione, vorremmo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti per tutti i contributi che questi membri del team hanno dato a GWENT. Proprio come la comunità, avete contribuito a rendere il gioco quello che è oggi».

Questo annuncio di CD Projekt segue altre due ondate di licenziamenti. The Molasses Flood, che è di proprietà di CDPR e sta sviluppando il travagliato gioco Project Sirius, ha visto il licenziamento di 29 membri del team all'inizio di maggio.

CD Projekt ha anche annunciato la chiusura di The Witcher Monster Slayer nel dicembre dello scorso anno, rivelando che lo sviluppatore Spokko sarebbe stato licenziato di conseguenza.