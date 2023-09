Cyberpunk 2077, un fan deceduto "rivive" in Phantom Liberty

I giocatori che si sono lanciati nel nuovo aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 e nel DLC Phantom Liberty hanno notato un toccante tributo a un fan scomparso prematuramente.

Il gioco di CD Projekt RED (che trovate su Amazon) ha infatti da poco ricevuto un importante update, oltre che il prime unico contenuto scaricabile.

Come riportato anche da GamingBible, un giocatore che non ha avuto il piacere di giocare Phantom Liberty essendo suo malgrado deceduto prima dell'uscita del DLC, avrebbe ricevuto una citazione in game proprio da CDPR.

Per commemorare i fan scomparsi tragicamente prima dell'uscita del loro gioco, sempre più sviluppatori nascondono tributi nelle loro creazioni.

L'omaggio in questione è stato individuato da un giocatore che ha notato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty presentava un PNG noto come 千寺狐 (Qian Si Hu in inglese).

Dopo la scoperta, la notizia si è diffusa sui siti web e sui social media cinesi e ha portato l'utente di Reddit Spare-Role-1817 a offrire una spiegazione.

L'utente ha spiegato che nel 2022 un fan cinese di Cyberpunk 2077, noto come Renfei, ha gestito un negozio di modellini di Gundam fino a quando non è deceduto per problemi cardiaci.

«Il negozio ha cessato l'attività, ovviamente. Ma un po' di tempo dopo, i clienti hanno scoperto che lo store era di nuovo attivo e stranamente i prodotti spediti non erano buoni come prima. Si scoprì che la madre di Renfei (cinquantenne) aveva deciso di imparare tutti i mestieri e di mandare avanti l'attività»,

Dovendo imparare tutte le abilità necessarie per creare modelli 3D, la madre di Renfei ha detto: «Quando lo incontrerò di nuovo (in paradiso), avremo più argomenti da condividere».

Da allora, un personaggio chiamato "千寺狐" può essere trovato a Dogtown in Phantom Liberty in un negozio che prende il nome dall'account dello store che usava un tempo e che sua madre ha ereditato.

Invece di creare modelli di Gundam, può essere trovato a creare l'equivalente Cyberpunk delle protesi cibernetiche. Nel suo negozio reale, Renfei creava anche modelli di replica "RELIC", utilizzati nel gioco per mantenere vivi i ricordi in forma digitale.

Dopo l'apparizione di Renfei nel gioco, sua madre avrebbe rilasciato una nuova dichiarazione in cui conferma di essere a conoscenza del tributo e di essere stata addirittura informata in anticipo da CD Projekt.

Vero anche che lo sviluppatore non ha ancora confermato la veridicità di questa storia, ma sembra che ci siano fin troppe coincidenze a validità della tesi.

