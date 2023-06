Cyberpunk 2077 sarà ancora più next-gen su PS5 e Xbox, grazie a Phantom Liberty

L'aggiornamento che CD Projekt introdurrà su Cyberpunk 2077, in occasione del lancio di Phantom Liberty, sarà particolarmente corposo non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche in termini di migliore ottimizzazione grafica sulle console next-gen.

Gli sviluppatori hanno infatti deciso di abbandonare il supporto alle console della precedente generazione, consentendo così al team di concentrare tutti i suoi sforzi su PS5 e Xbox Series X, con una delle feature grafiche più attese.

Advertisement

L'ultima analisi video svolta dagli esperti di Digital Foundry ci ha infatti svelato che Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) sta per introdurre i riflessi in ray tracing nelle edizioni console: una feature precedentemente disponibile solo su PC e che, di conseguenza, migliorerà il dettaglio grafico dell'avventura ambientata a Night City.

Allo stato attuale, l'RPG di CD Projekt sfrutta il Ray Tracing soltanto per quanto concerne le ombre, ma grazie a una migliore ottimizzazione sarà possibile godere anche di riflessi molto più realistici su console.

L'analisi completa, che troverete allegata qui di seguito, ci mostra infatti le impostazioni grafiche che saranno disponibili con il nuovo aggiornamento: nella sezione dedicata al ray tracing si fa preciso riferimento a «ombre e riflessi fotorealistici» con un framerate a 30fps e risoluzione 4k con scaling dinamico.

Se questa feature sarà effettivamente confermata ufficialmente dagli sviluppatori, sarà indubbiamente un'ottima notizia per gli appassionati, che potranno scoprire una Night City ancora più dettagliata e affascinante.

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077, in attesa della mega patch legata a Phantom Liberty: trovate tutte le novità più importanti nella nostra notizia dedicata.

Gli sviluppatori intendono riscattarsi pienamente con la nuova espansione, riuscendo a fornire finalmente ai fan la versione di Cyberpunk che avrebbero sempre voluto rilasciare sul mercato.

Un aggiornamento che potrebbe incentivare molti giocatori a rigiocare l'avventura di V fin dal principio, soprattutto considerando che Phantom Liberty sbloccherà un nuovo finale.