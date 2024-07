Cyberpunk 2077, qualcuno ha trovato un pulsante per "spegnere" Night City

La Night City di Cyberpunk 2077 nasconde tantissimi segreti tutti da scoprire, ma data la grandezza della città possono spesso passare inosservati, anche quando sono in bella vista.

Mentre CD Projekt sta già preparando i lavori per il prossimo capitolo, che a quanto pare avrà una grafica «fotorealistica», i giocatori non hanno ancora finito di scoprire tutto ciò che la città ha da offrire, come reso evidente dall'ultima scoperta fatta in queste ore.

Advertisement

Come segnalato da Game Rant, l'utente Reddit Aggressive_Seacock segnala di aver trovato girando per Night City un pulsante nascosto su una scatola gialla, con un display LED che invita a premerlo dopo il buio.

Una volta premuto questo pulsante, la scritta cambierà per segnalare che le luci sono spente e "la festa è finita": come potete vedere nella seguente clip video, premerlo spegne effettivamente tutte le luci per le strade di Night City.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Si tratta semplicemente di un easter egg per i giocatori che preferiscono le atmosfere più cupe e non avrà alcuna reale conseguenza per il gameplay: il traffico procede infatti regolarmente come se le luci fossero accese, né sembrano esserci state conseguenze per i locali della città.

Di sicuro le strade della Night City di Cyberpunk 2077 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) diventano decisamente più affascinanti grazie a questo trucco, anche se ovviamente può diventare molto più difficile guardare dove mettete i piedi.

In ogni caso, si tratta del classico segreto che può essere scoperto solo prestando attenzione a ogni singolo dettaglio, dato che quella scatola sembrava essere solo un elemento dello scenario come tanti altri.

Nelle scorse giornate vi abbiamo segnalato anche un altro segreto molto interessante: alcuni distributori automatici possono arrivare perfino a folgorarvi a morte, diventando improvvisamente ostili.

È plausibile aspettarci altri segreti di questo tipo nel sequel di Cyberpunk 2077: CD Projekt ha già garantito che non intende ripetere gli stessi errori del suo disastroso lancio.