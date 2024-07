Qualcuno ha scoperto dei nemici inediti (e assurdi) in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un gioco pieno di segreti e situazioni surreali, tra cui delle macchinette automatiche che diventano amiche di V. Altre, invece, uccidono chiunque gli capiti a tiro.

Come riporta The Gamer, infatti, alcuni utenti hanno scoperto che delle macchinette automatiche sparse per Night City hanno superato di gran lunga il concetto di "malfunzionamento".

Camminando per la Corpo Plaza di Night City, un giocatore si è diretto verso una fila di distributori automatici di soddisfazione del desiderio spontaneo, uno dei quali era utilizzato da un altro residente della città, ovviamente un NPC.

Ma nel momento in cui il giocatore si avvicina alle macchinette, l'NPC viene folgorato a morte dalla stessa.

Ecco la testimonianza a video:

Scansionando la macchinetta si può notare che quest'ultima viene descritta come avente dei "circuiti danneggiati", il che avrebbe potuto causare lo shock fatale.

È curioso capire se i circuiti abbiano reso la macchina abbastanza cosciente da uccidere deliberatamente il cittadino, o se si sia trattato di un incidente. Nel filmato si può vedere il cittadino dare un bel colpo alla macchina, quindi la ritorsione del distributore potrebbe non essere uno strano glitch ma del tutto intenzionale.

Per altro lo stesso giocatore si è ritrovato ad essere folgorato dalla macchinetta, una volta che si è avvicinato nella zona per raccogliere i soldi caduti dalle tasche della vittima.

Questo sembrerebbe essere, quindi, un altro dei tantissimi segreti ed easter egg che impiegheremo anni a scoprire, stando alle parole di CD Projekt Red di qualche tempo fa.

Anche questo è uno dei tanti modi in cui Cyberpunk 2077, nonostante tutto, ha raggiunto il successo negli anni (anche grazie all'espansione che trovate su Amazon per tutte le piattaforme). CD Projekt Red non ha dimenticato gli errori, però, ed ha assicurato che per il sequel verranno completamente evitati.