Cyberpunk 2077 non è mai stato così fotorealistico, grazie ai fan

Cyberpunk 2077, col tempo, è stato pesantemente moddato dai fan, i quali lo hanno spesso reso più bello da vedere.

Dopo l'uscita dell'edizione definitiva, i giocatori hanno trovato nuovi motivi validi per tornare a Night City.

Grazie alla sempre attiva comunità di modding per PC, quindi, gli sviluppatori indipendenti lavorano instancabilmente per migliorare il gioco (come accaduto di recente con questa versione a 8K).

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il canale YouTube "NextGen Dreams" ha condiviso un video che mostra Cyberpunk 2077 con una Reshade Mod fortemente ispirata al prossimo gioco in Unreal Engine 5 Unrecord.

E, come potete vedere coi vostri occhi, Cyberpunk 2077 diventa davvero fotorealistico, come mai prima d'ora.

Per rendere il gioco così bello, NextGen Dreams ha utilizzato il proprio Unrecord Bodycam Reshade Mod, oltre a Nova LUT e Cyberpunk 2077 HD Reworked Project.

Sono state anche utilizzate le modalità Immersive First Person e Unlocked FOV. Inoltre, sembra essere stati rimossi tutti gli elementi dell'HUD per fornire un aspetto più realistico.

Il risultato finale è davvero spettacolare: NextGen Dreams ha utilizzato una NVIDIA GeForce RTX 4090 per eseguire il gioco.

Questo con Path Tracing e con DLSS 3.5 Frame Generation. Quindi, per rendere Cyberpunk 2077 così bello, è necessario un sistema PC di prim'ordine. Tuttavia, i risultati parlano da soli.

Per quanto riguarda la Unrecord Bodycam Reshade Mod, questa non è purtroppo ancora disponibile per il download.

Restando in tema, alcuni mesi fa Digital Dreams ci ha mostrato sempre Cyberpunk 2077 in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre cento altre modifiche su una GPU NVIDIA RTX 4090: il risultato finale lo potete ammirare coi vostri occhi.

Ma non solo: se è vero che Cyberpunk 2077 è stato «solo un riscaldamento», le novità del secondo capitolo dovrebbero essere altrettanto interessanti: tra queste, dovrebbe esserci anche una modalità multiplayer.