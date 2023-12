Cyberpunk 2077 ha ora tutto, anche il meme di Keanu Reeves

CD Projekt RED ha da poco rilasciato il Title Update 2.1 di Cyberpunk 2077, disponibile a partire dalla giornata di ieri, il quale ha incluso anche un meme legato a Keanu Reeves davvero celebre.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti ottenuto un'altra patch, l'ultima per il titolo in questione.

Già le note ufficiali ci avevano illustrato ciò che potevamo aspettarci da quest'ultimo aggiornamento, ma non di certo gli Easter Egg inclusi.

Come riportato anche da IGN US, infatti, CD Projekt RED ha deciso di includere il meme Sad Keanu.

Alcuni utenti di Reddit, tra cui aks31, hanno postato le immagini del riferimento, che rimanda alla foto del 2010 in cui Reeves fu fotografato dai paparazzi mentre mangiava un panino da solo su una panchina, guardando un piccione.

Cyberpunk 2077 ricrea esattamente la scena con Johnny Silverhand, notoriamente interpretato da Reeves, durante una sequenza che i giocatori possono occasionalmente incontrare mentre viaggiano in metropolitana.

Se non sia usa la metro per viaggiare velocemente, ma ci si siede aspettando l'arrivo in stazione, è possibile che la scena si materializzi.

Insomma, si tratta di un omaggio davvero frizzante e che sicuramente chiude il cerchio, grazie all'interpretazione di Reeves (sempre un attore di livello, anche in versione digitale).

Questa patch sarà in ogni caso quindi l'ultima, visto che a partire da ora il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul prossimo capitolo di Cyberpunk 2077.

Ricordiamo anche che la Ultimate Edition del gioco è arrivata in queste ore in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Infine, sempre restando in tema, nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli sul difficile lancio di Cyberpunk 2077 e di tutto ciò che ha comportato per CD Projekt a livello corporate.