Cyberpunk 2077, fan fa una scoperta choc dopo 700 ore

Anche dopo centinaia di ore di gioco, i fan continuano a scoprire dettagli inquietanti nel mondo di Cyberpunk 2077.

Sotto le strade illuminate al neon, tra i grattacieli imponenti e le pubblicità che promettono un futuro radioso, Night City e più in generale il gioco di CDPR (che trovate su Amazon) nasconde segreti oscuri.

Di recente, un giocatore con oltre 700 ore di esperienza ha fatto una scoperta inaspettata mentre esplorava le zone più remote del gioco.

L’utente UnworthyYellow ha condiviso su Reddit uno screenshot di un’area nell'estrema periferia delle Badlands, caratterizzata da una scena che sembra uscita da un film horror: corpi sparsi ovunque, come se si trattasse di un massacro.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Tuttavia, osservando meglio, si scopre che non sono cadaveri, ma semplici manichini abbandonati.

Ma qual è la spiegazione dietro questa scena surreale? Secondo la lore del gioco, si tratta del set di un film chiamato Hell Lake 3, la cui produzione fu interrotta a causa della perdita di un importante sponsor.

Senza fondi per terminare il progetto, il set fu semplicemente abbandonato, lasciando dietro di sé questo inquietante scenario.

Molti giocatori hanno elogiato ancora una volta l’attenzione ai dettagli di CD Projekt RED. Un altro utente, BigTastyCJ, ha commentato: «Ci sono incappato per puro caso e poi ho voluto saperne di più. La cura per i dettagli in questo gioco non smette mai di stupirmi.»

Gli sviluppatori hanno già affermato che i segreti di Cyberpunk 2077 sono ancora lontani dall’essere tutti scoperti. Chissà cos’altro attende i giocatori nelle profondità di Night City nei prossimi anni.

Nel mentre, CD Projekt RED aumenta il ritmo dello sviluppo di Cyberpunk Orion, e a quanto pare il sequel punta davvero molto in alto.

Ma non solo: la patch 2.21 di Cyberpunk 2077 è disponibile da alcuni giorni, con l'introduzione del supporto a NVIDIA DLSS 4 e altro ancora: leggi i dettagli.