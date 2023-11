Cyberpunk 2077, CD Projekt ringrazia i fan dopo la rinascita: «È stata dura»

Il lancio di Cyberpunk 2077 è sfortunatamente entrato nella storia dei videogiochi tripla-A anche per motivi non positivi: il suo debutto su console si è rivelato così problematico da essere oggi usato come esempio su come non pubblicizzare o lanciare un titolo sul mercato.

Un lancio che ha causato anche controversie sui principali store digitali, inclusi quelli PlayStation e Xbox, che hanno iniziato chi a ritirare addirittura il prodotto dalla vendita e chi a rimborsare i giocatori infuriati per uno stato decisamente inaccettabile.

Da allora CD Projekt si è rimboccata duramente le maniche e ha continuato ad aggiornare la sua ultima fatica costantemente, fino ad arrivare al lancio dell'espansione Phantom Liberty e dell'update 2.0, che ha ormai trasformato definitivamente Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon).

L'avventura ambientata a Night City è servita per dare molte lezioni al team di sviluppo, che saranno prese in considerazione su Witcher 4 e sui loro futuri giochi: un processo di riconquista della fiducia lento e progressivo, ma che ha oggi portato alla conquista di ben 4 nomination ai The Game Awards 2023.

In una nuova intervista rilasciata al canale YouTube TheNeonArcade (via PCGamesN), il quest director Paweł Sasko ha voluto ringraziare pubblicamente gli utenti per essere sempre stati vicini al team, dandogli la possibilità di riscattarsi e di rilasciare il Cyberpunk 2077 che avrebbero sempre voluto:

«Guardate come è cambiata l'accoglienza per Cyberpunk 2077. Guardate le recensioni, i video, le discussioni sul gioco. Il fatto che voi siete tornati, lo avete rigiocato e vi siete divertiti. Provo una incredibile gratitudine. Dopo il lancio di Cyberpunk 2077 è stata dura, ci si è spezzato il cuore ma abbiamo continuato ad andare avanti».

Sasko commenta anche come riuscire a risollevarsi è importante non solo per la stessa CD Projekt, ma anche per altri sviluppatori, facendo gli esempi di Halo e soprattutto di No Man's Sky.

«Se fallisci, l'unica cosa che conta è come sarai ricordato in seguito. Ti rialzerai e continuerai ad andare avanti? Noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a farcela e onestamente sono così orgoglioso di questa squadra e della nostra community».

Difficile dare molto torto al quest director visto che nel 2023 abbiamo assistito a uno dei fallimenti più incredibili dell'anno e a una reazione ben diversa: ci riferiamo naturalmente a Gollum, con il suo studio che ha addirittura annunciato di non voler più fare videogiochi. Non esattamente un bel modo per essere ricordati, insomma.