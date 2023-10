Cyberpunk 2077, arriva la patch per il bug più odiato

Cyberpunk 2077 si è aggiornato spesso e volentieri con un gran numero di patch, a cui ne farà seguito presto un'altra.

I giocatori entrati da tempo a Night City sanno bene che nel titolo di CDPR (che trovate anche ) sono state scoperte tante cose fuori posto.

In seguito al lancio della patch 2.01, vi abbiamo segnalato un problema piuttosto fastidioso riscontrato da molti fan: pare infatti che l'ultimo aggiornamento abbia a tutti gli effetti "rotto" molte skill.

Ora, come riportato anche da Kotaku, Cyberpunk 2077 sta finalmente per correggere un esasperante bug legato all'Endgame.

CD Projekt RED ha infatti annunciato l'arrivo di un altro piccolo aggiornamento per risolvere alcuni problemi di vecchia data, tra cui un bug per il finale di Path of Glory che ha tormentato i giocatori per anni (sotto trovate un video per rinfrescarvi la memoria).

La patch 2.02 non ha ancora una data di uscita specifica, ma è attualmente "in arrivo", come dichiarato da CDPR.

Le correzioni di bug e i miglioramenti includono quanto segue:

V non si bloccherà più dopo essere entrato nell'AV Delamain in Path of Glory.

Corretto il problema delle imposte che bloccavano l'ingresso a Black Sapphire in Run This Town.

È stato risolto un problema per cui i cyberware potevano essere declassati al livello 1 dopo l'aggiornamento del gioco alla versione 2.01.

Corretti i passivi di progressione delle abilità.

Riequilibrati i tempi delle missioni dei corrieri.

Aggiunta la possibilità di contrassegnare i veicoli come preferiti nel menu Chiama veicolo.

Si tratta per lo più di modifiche minori, sebbene quello assolutamente degno di nota è la correzione dei bug per Path of Glory.

Anche perché nel gioco ci sono davvero tanti dettagli da scovare, come ci ha dimostrato il giocatore che ha scoperto dei segreti anche dopo 600 ore.

Ma non solo: qualche fan un po' troppo curioso ha scoperto che uno dei finali di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nasconde un Easter Egg... ma per V non fa a finire bene.