A partire dalle 17:00 del 23 ottobre, un nuovo titolo si unirà alla lista dei giochi gratuiti sull’Epic Games Store. Si tratta di Fear the Spotlight, un affascinante horror psicologico ispirato ai classici degli anni ’90, che resterà disponibile gratuitamente fino al 30 ottobre. Un’occasione perfetta per tutti gli amanti delle atmosfere inquietanti e delle storie dal tono malinconico, proprio in vista di Halloween.

In Fear the Spotlight, i giocatori vestono i panni di due adolescenti che, dopo un misterioso incidente durante una seduta spiritica andata terribilmente storta, si ritrovano intrappolate in una scuola abbandonata. L’obiettivo è sopravvivere, scoprendo cosa si nasconde tra i corridoi e le aule illuminate soltanto da una torcia, evitando nel frattempo l’inquietante entità che dà il titolo al gioco.

Il titolo, sviluppato da Cozy Game Pals, combina una grafica in stile retro e un gameplay che richiama i survival horror della prima era PlayStation, mescolando puzzle, esplorazione e una forte componente narrativa. L’atmosfera è densa e silenziosa, volutamente sospesa tra nostalgia e tensione, con una colonna sonora che amplifica il senso di isolamento e mistero. È un’esperienza breve ma intensa, pensata per chi ama le storie d’orrore dal taglio intimista e simbolico.

Prodotto in caricamento

Come sempre, per riscattare il gioco basterà accedere al proprio account Epic Games Store e aggiungerlo alla libreria durante il periodo promozionale. Una volta riscattato, Fear the Spotlight resterà tuo per sempre, senza costi aggiuntivi.

Se cercavi un titolo perfetto per prepararti alle notti più buie di ottobre, questa è l’occasione giusta per accendere la torcia e affrontare le tue paure. Non dimenticare: l’offerta sarà attiva solo dal 23 al 30 ottobre. Vi ricordo in ogni caso che da giovedì 16 ottobre, e fino al 23 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria 2 giochi: ecco di quali titoli sto parlando.