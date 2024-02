Cyberpunk 2 è ufficialmente entrato in pieno sviluppo

I lavori per il nuovo capitolo di Cyberpunk 2077 sono ufficialmente iniziati: con un nuovo comunicato stampa, CD Projekt ha infatti comunicato che Project Orion — nome in codice di "Cyberpunk 2" — è entrato in pieno sviluppo, uscendo così dalla fase concettuale.

Il sequel di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) imparerà dagli errori del passato ed espanderà notevolmente il gioco, provando a includere tutte quelle feature che il team avrebbe già voluto vedere in Night City, con un nuovo engine e un team di sviluppo di spessore.

Nel comunicato stampa viene confermato che il nuovo capitolo sarà supervisionato da CD Projekt Red North America, con un mix di veterani e nuovi arrivi di grande esperienza nel mercato dei tripla-A.

In particolar modo, i nomi fatti sono quelli di Dan Hernberg come produttore esecutivo (New World, Apex Legends, Diablo III), Ryan Barnard come Design Director (ex Massive Entertainment, Ubisoft e IO Interactive), Alan Villani come Engineering Director (ex Warner Bros. e Mortal Kombat), Anna Megill come lead writer (Control, Avatar Frontiers of Pandora, Fable) e Alexander Freed per la sceneggiatura (ex BioWare, DICE e Obsidian).

Tutti sviluppatori di grande esperienza dunque, che sapranno dare il loro contributo a quello che è già uno dei videogiochi più attesi dei prossimi anni.

Ovviamente Cyberpunk 2 — o Project Orion, se preferite — è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e ci vorrà tempo prima di poterlo davvero vedere in azione: CD Projekt ha anche confermato di essere alla ricerca di altri sviluppatori di talento, con i relativi ruoli aperti visibili al seguente indirizzo.

Continueremo a monitorare con attenzione tutti gli ultimi aggiornamenti e vi terremo informati non appena ne sapremo di più su questa nuova avventura che, stando alle parole degli sviluppatori, dovrebbe includere anche una modalità multiplayer.

Ma non solo: sembra che CD Projekt abbia anche organizzato un team per un'eventuale implementazione dell'IA, che verrebbe però utilizzata con moderazione e senza sostituire le persone.

Al momento non abbiamo dettagli su quella che sarà l'effettiva trama e l'ambientazione, anche se alcuni fan ritengono di aver scoperto degli indizi su Cyberpunk 2077.