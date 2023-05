Custodia Switch Zelda Tears of the Kingdom disponibile su Amazon!

Segnaliamo ai nostri lettori che la custodia per Nintendo Switch - Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornata disponibile su Amazon a prezzo di listino, ovvero 24,99€. Vi consigliamo di affrettarvi ad acquistarla, dato che si tratta di un oggetto da collezione che potrebbe diventare molto popolare tra i fan di Zelda e diventare piuttosto difficile trovarla in futuro, se non a prezzo maggiorato.

La custodia per Nintendo Switch - Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un accessorio straordinario per tutti gli amanti di questa iconica serie di videogiochi e non rappresenta solo un modo elegante per proteggere la vostra console, ma è anche un modo per mostrare il vostro amore per il mondo di Zelda.

Decorata con motivi ispirati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la custodia esprime un senso di affascinante mistero e avventura. I colori predominanti sono il nero, l'oro e il grigio, creando un'immagine sofisticata e allo stesso tempo coinvolgente.

Oltre alla custodia, il pacchetto include una pellicola protettiva da applicare sul display touch screen di Nintendo Switch, per evitare graffi e danneggiamenti accidentali allo schermo.

