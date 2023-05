Cuffie gaming Corsair HS50 PRO a meno di 50€! -23%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 2 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un'ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Corsair HS50 PRO, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 64,99€ di listino, con uno sconto del 23,08%.

Grazie alla loro costruzione robusta e al design ergonomico, le cuffie gaming CORSAIR HS50 PRO sono ideali per lunghe sessioni di gioco. Le cuffie gaming CORSAIR HS50 PRO sono dotate di altoparlanti in neodimio da 50 mm, che garantiscono un suono nitido e potente, con bassi profondi e alti dettagliati. Il microfono rimovibile con cancellazione del rumore assicura una comunicazione chiara e senza interferenze durante le partite online.

Il design delle cuffie gaming CORSAIR HS50 PRO è pensato per il massimo comfort, con padiglioni auricolari regolabili e cuscinetti in memory foam, che si adattano perfettamente alla forma delle orecchie, garantendo un'ottima vestibilità e isolamento acustico. L'archetto imbottito aggiunge ulteriore comfort e riduce la pressione sulla testa.

