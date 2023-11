Cuffie Fnatic REACT a un prezzo BOMBA: solo 38,99€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se siete a caccia di un paio di cuffie da gaming dal prezzo estremamente accessibile, in questo momento potete approfittare di un'offerta dedicata alle Fnatic REACT, delle cuffie da gioco di grande affidabilità, proposte con un importante sconto.

Cuffie Fnatic REACT, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Fnatic REACT sono pensate per chi vuole giocare godendosi al massimo l'audio dei suoi videogiochi preferiti, anche nell'ambito degli eSport, dove è fondamentale cogliere tutti i dettagli del comparto sonoro per capire da dove arriveranno i vostri avversari. Parliamo di cuffie con driver da 53 mm e dal corpo in metallo, che le rende particolarmente solide e durature nel tempo.

Il suono direzionale permette così di captare con precisione la provenienza dei nemici all'interno di un videogioco, mentre il jack da 3,5 mm permette di collegare le cuffie a qualsiasi console, dal momento che basterà inserire lo spinotto nell'apposita porta sul controller e poi sistemarsi comodi – considerando che il cavo in dotazione è lungo 2 metri e vi permette quindi di allontanarvi a sufficienza dallo schermo.

Nonostante il corpo solido, le cuffie sono pensate anche per il comfort e sono dotate di fascetta morbida e di cuscinetti in memory foam per i padiglioni, in maniera tale che possano adattarsi alla forma delle vostre orecchie. Si tratta, quindi, di una soluzione molto versatile e affidabile per chi non prova fastidio a giocare con cuffie dotate di cavo, proposta a un prezzo davvero concorrenziale.

Normalmente, infatti, il prezzo consigliato di listino è di 74,99 euro, ma ora potete portarle a casa a 38,99 euro.

