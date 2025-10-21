Crossover – Universo Nerd è pronto a tornare in grande stile. Il celebre format televisivo dedicato alla cultura pop, nerd e geek inaugura la sua settima stagione, portando con sé un linguaggio rinnovato, un cast inedito e una distribuzione multicanale ancora più ampia.

L’appuntamento con la nuova stagione è fissato per martedì 28 ottobre alle 20:35 su Iunior TV, con replica mercoledì 29 ottobre alle 22:30 su Supersix e la possibilità di seguirlo anche online in contemporanea su YouTube e in live streaming su Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it, entrambi parte del network 3Labs Media Company.

Con questo nuovo ciclo di episodi, Crossover – Universo Nerd si presenta come un vero e proprio reboot del programma. Il format adotta un linguaggio più dinamico, una regia moderna e un’estetica pensata per adattarsi ai nuovi standard della fruizione digitale. A condurre la nuova stagione ci sarà un team completamente rinnovato e affiatato: Giorgia Vecchini, Lorenzo "Longo" Longoni, Dave e Ferry, un gruppo che promette di coniugare competenza, passione e ironia in un mix capace di coinvolgere tanto i veterani della cultura nerd quanto i nuovi spettatori.

La direzione artistica e produttiva del progetto è affidata a Max Pozzi ed Eleonora Morolli di Visionfilm, che hanno lavorato per ridefinire l’identità del format, rendendolo più vicino al pubblico contemporaneo e più adatto alle nuove piattaforme di distribuzione. “Con questa stagione vogliamo riportare in primo piano la curiosità, la passione e l’autenticità che hanno sempre reso Crossover un punto di riferimento per gli appassionati”, ha dichiarato Max Pozzi, regista e produttore del programma.

Entusiasta anche Andrea “Ferry” Ferrario, CEO di 3Labs e volto del nuovo cast, che ha commentato: “Siamo felici di supportare Crossover – Universo Nerd in questo rilancio, e sono certo che sarà solo il primo passo di un lungo percorso insieme.”

Come da tradizione, Crossover – Universo Nerd continuerà a esplorare i mondi di cinema, serie TV, videogiochi, cosplay, tecnologia e cultura pop, alternando talk, approfondimenti, servizi esterni e contenuti esclusivi dal tono brillante e riconoscibile. Il programma viene realizzato con il supporto tecnico degli studi TV di Visionfilm, mantenendo lo spirito che ne ha decretato il successo nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Crossover – Universo Nerd andrà in onda ogni martedì alle 20:35 su Iunior TV, con replica il mercoledì alle 22:30 su Supersix, e sarà disponibile online su YouTube, Tom’s Hardware Italia e anche sulle nostre pagine di SpazioGames.it.