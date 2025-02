Migliori occhiali luce blu per gaming | Febbraio 2025

Noi videogiocatori passiamo molte ore davanti agli schermi. Molti di noi trascorrono già gran parte della giornata al computer per lavoro o studio e, una volta liberi dagli impegni, continuano comunque a stare davanti a un monitor o a un televisore per giocare.

Fissare uno schermo per molte ore non è particolarmente salutare per la vista, soprattutto a causa dell’esposizione alla luce blu emessa dai pannelli, sia che si tratti di un monitor che di un televisore.

La luce blu affatica gli occhi, mettendoli sotto sforzo. Possiamo avvertirli secchi e stanchi, tanto da rendere le sessioni di gioco più faticose e da sentire il bisogno di idratarli. Inoltre, il fatto di fissare sempre un punto alla stessa distanza – lo schermo – può accentuare il disagio.

Come si può risolvere questo problema? Semplice: utilizzando occhiali con filtro per la luce blu, che permettono di ridurre l’affaticamento visivo e proteggere gli occhi da queste emissioni dannose. Sono ideali per chi lavora molte ore al PC e perfetti anche per noi videogiocatori, perché riducono lo stress visivo e migliorano il comfort durante il gioco.

Chi porta già occhiali da vista potrebbe aver scelto di integrare un filtro per la luce blu nelle proprie lenti graduate. Se non è il vostro caso, o se semplicemente non portate occhiali, scopriamo insieme quali sono i migliori occhiali con filtro per la luce blu pensati per il gaming.

Horus X Quelli perfetti per i videogiocatori Lenti avanzate, comfort e qualità pro per chi ha la passione per i videogiochi o per chi trascorre tante ore al computer. Bloccano efficacemente la luce blu e proteggono dai raggi UV, montatura ultra-leggera per massimo comfort L'effetto giallo sulle lenti potrebbe non piacere a tutti. € 39.9 su Amazon

Gli occhiali Horus X sono la scelta perfetta per chi trascorre molte ore davanti agli schermi, sia per gaming che per lavoro. Grazie alla tecnologia brevettata PLASMA (Amber), filtrano fino al 100% della luce blu più dannosa (380-400 nm) e l’86% tra 380 e 450 nm, proteggendo i vostri occhi dall’affaticamento e migliorando la qualità del sonno.



La loro montatura ultra-leggera in policarbonato pesa solo 27g, garantendo un comfort eccezionale anche con l’uso prolungato delle cuffie gaming. Le lenti di alta qualità offrono un trattamento antiriflesso e protezione UV400, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando la concentrazione.



Il pacchetto include una custodia leggera in microfibra e un panno per la pulizia in materiale riciclato. Grazie alla garanzia a vita, potete contare su un prodotto affidabile e duraturo.

Occhiali Cyxus Lo stile prima di tutto! Filtrano la luce blu, riducono l'affaticamento visivo e migliorano il sonno. Design leggero e moderno, ideali per lunghe sessioni di gioco o al PC. Filtrano la luce blu e proteggono dai raggi UV, design senza montatura, moderno e leggero. Struttura sottile, meno resistente rispetto a montature più robuste. € 26.99 su Amazon

Gli occhiali anti-luce blu Cyxus sono progettati per chi trascorre molte ore davanti agli schermi di PC, tablet e smartphone. Grazie alle lenti brevettate in policarbonato, assorbono istantaneamente la luce blu dannosa tra 380 e 450 nm e offrono protezione UV fino a 400 nm, riducendo l'affaticamento oculare e migliorando il riposo notturno.



Il design senza montatura conferisce un look moderno e leggero, perfetto per ogni tipo di viso, con particolare adattabilità ai volti squadrati. Le lenti trasparenti offrono una trasmissione della luce del 90%, garantendo una visione nitida senza alterazioni di colore.



Questi occhiali sono perfetti per chi lavora al computer o per i videogiocatori che vogliono proteggere la vista senza rinunciare allo stile.

Occhiali ATTCL Sobri ed efficaci Bloccano la luce blu e proteggono dalla stanchezza visiva. Ultraleggeri, riducono mal di testa e affaticamento per un comfort prolungato. Montatura ultraleggera da soli 14g. € 20.89 su Amazon

Gli occhiali ATTCL sono progettati per proteggere gli occhi dalla luce blu emessa da computer, smartphone e altri schermi digitali. Grazie alle lenti specializzate, riducono l’affaticamento visivo, prevengono la secchezza oculare e aiutano a evitare mal di testa e visione offuscata dopo lunghe ore di utilizzo.



Inoltre, offrono protezione dai raggi UV, contribuendo a mantenere la salute degli occhi nel tempo. Il design ultraleggero, con un peso di soli 14 grammi, li rende incredibilmente comodi da indossare per tutto il giorno. La montatura è studiata per adattarsi a diverse forme del viso, ideale per videogiocatori, per chi lavora al PC, per gli studenti e chiunque passi molto tempo davanti agli schermi.

Occhiali Cyxus con montatura browline Occhiali classici con montatura browline Con montatura browline, bloccano la luce blu, riducono l’affaticamento visivo e migliorano il sonno. Design elegante e rétro con montatura browline Protezione leggermente inferiore rispetto a modelli con filtro più forte Vedi su Amazon

Gli occhiali Cyxus con montatura browline uniscono protezione e stile in un design rétro raffinato, perfetto per ogni occasione. Le lenti brevettate con tecnologia HEV Absorbed bloccano la luce blu tra 380 e 450 nm e proteggono dai raggi UV fino a 400 nm, riducendo il rischio di affaticamento visivo e mal di testa dopo lunghe ore davanti agli schermi.



Se passate molto tempo al computer, davanti alla TV o allo smartphone, questi occhiali vi aiuteranno a proteggere gli occhi e a mantenere la vista riposata. Inoltre, riducendo l’esposizione alla luce blu, contribuiscono a migliorare la qualità del sonno, evitando le alterazioni del ritmo circadiano che possono rendere più difficile addormentarsi.



La montatura browline, con la parte superiore più spessa e quella inferiore più sottile, dona un tocco di eleganza senza tempo e si abbina facilmente a qualsiasi stile. Sono leggeri e comodi da indossare per tutto il giorno, rendendoli ideali per lavoratori al PC, studenti e gamer.

Horus X trasparenti Per chi non vuole le lenti colorate Boccano la luce blu e riducono l’affaticamento visivo. Leggeri e comodi, sono perfetti per il gaming e il lavoro al PC, con protezione UV. Design ergonomico adatto a visi piccoli e medi € 39.9 su Amazon

La soluzione di Horus X che abbiamo discusso in apertura è proposta anche in una variante alternativa per chi preferisce le lenti trasparenti a quelle colorate e cerca uno stile più smussato e dalle forme meno pronunciate: con una leggera e smussata montatura in policarbonato, stesso materiale di cui sono realizzate le lenti, questi occhiali vi permettono di proteggere i vostri occhi senza rinunciare alla solidità del telaio e alla comodità.



Grazie alla tecnologia brevettata GHOST (Clear), questi occhiali filtrano il 100% della luce blu tra 380 e 400 nm e il 60% fino a 450 nm, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando la qualità del sonno. Inoltre, offrono una protezione UV al 100%, prevenendo danni agli occhi nel lungo periodo.