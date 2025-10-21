PlayStation Plus si prepara a una nuova rotazione del suo catalogo di titoli disponibili per gli abbonati ai piani Extra e Premium. Come di consueto, con l’arrivo di novembre, alcuni giochi lasceranno spazio alle nuove aggiunte previste per il mese successivo. A partire dal 18 novembre 2025 – una data che potrebbe comunque subire leggere variazioni – sette titoli per PS4 e PS5 verranno rimossi dal servizio, segnando la fine della loro permanenza nel Game Catalog.

Tra i giochi in uscita spicca Battlefield 5 (PS4), l’ultimo capitolo della storica serie sparatutto di DICE ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Con le sue intense battaglie multiplayer e una modalità Storia dal taglio cinematografico, il titolo ha rappresentato uno dei punti più spettacolari della saga, ma ora si appresta a salutare gli abbonati.

A lasciare il catalogo sarà anche Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5), lo spin-off storico della serie Yakuza ambientato nel Giappone feudale. L’avventura di Ryoma Sakamoto, tra duelli di katana, pistole e intrighi politici, ha conquistato i fan per il suo mix di azione e dramma, ma chi non l’ha ancora provata dovrà affrettarsi prima che scompaia dal servizio.

Tra le altre uscite si segnalano il particolare Alternate Jake Hunter: Daedalus – The Awakening of Golden Jazz (PS4), un’avventura investigativa dalle atmosfere noir, e il survival strategico Digimon Survive (PS4), che unisce visual novel e combattimenti a turni in un mix originale e narrativamente complesso.

Si aggiungono inoltre Football Manager 2024 Console Edition (PS5), ultima incarnazione del celebre gestionale calcistico, il titolo per realtà virtuale Synapse (PSVR2), che combina azione e psicologia in un’esperienza immersiva, e infine Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4), lo spin-off della saga di Suda51, ricco di ironia, follia e pixel art.

Come sempre, si consiglia agli abbonati di scaricare e provare questi giochi prima della scadenza, poiché dopo il 18 novembre non saranno più accessibili tramite l’abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium.