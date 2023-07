Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a meno di 40€! -33%

Siete appassionati della saga di Final Fantasy o di action RPG? Allora non perdere l'opportunità di immergervi nel mondo di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, ora disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente straordinario.

Infatti, potete portarvi a casa le versioni PS5 e Nintendo Switch di Crisis Core: Final Fantasy VII a soli 39,98€, rispetto al prezzo consigliato di 59,99€, con un risparmio reale di 20€ rispetto al prezzo consigliato di 59,99€.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è il prequel del famoso gioco Final Fantasy VII. A differenza dell'edizione originale, che era stata rilasciata per Sony PSP, questa nuova versione si distingue per una grafica notevolmente più sofisticata e l'inclusione di nuovi contenuti.

La storia di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion si svolge prima degli eventi descritti in Final Fantasy VII, focalizzandosi sulla figura di Zack Fair. Zack è un membro di SOLDIER, un'organizzazione militare di alto livello. Accanto a lui, ritornano altri personaggi iconici della serie, come Cloud Strife, Aerith Gainsborough e Sephiroth.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "chi lo giocò all'epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l'opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore".

