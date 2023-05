Corsair HS60 Haptic, ottime cuffie gaming a meno di 100€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 4 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un'ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Corsair HS60 Haptic, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, per un risparmio reale di 30€ e uno sconto del 23,07%.

Le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC sono state progettate per offrire un'esperienza audio coinvolgente e confortevole, sia durante le lunghe sessioni di gioco che nell'ascolto di musica o nelle conversazioni. Il loro punto di forza è la tecnologia di feedback aptico, che crea un ambiente audio 3D e permette di percepire in maniera realistica gli effetti sonori e le vibrazioni del gioco.

Le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC sono dotate di altoparlanti in neodimio da 50 mm, che garantiscono un suono chiaro e potente, con bassi profondi e alti cristallini. Il microfono rimovibile con cancellazione del rumore assicura una comunicazione chiara e senza interferenze con gli altri giocatori, rendendo queste cuffie ideali per il gioco online e le chat vocali.

Per quanto riguarda il comfort, le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC non deludono. I padiglioni sono rivestiti di memory foam, che si adatta perfettamente alla forma delle orecchie, garantendo un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La struttura leggera in alluminio e la fascia regolabile assicurano una vestibilità sicura e comoda, adattandosi a diverse dimensioni e forme di testa.

Oltre alle cuffie gaming Corsair HS60 Haptic menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

