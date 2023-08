Controller wireless Xbox nero a meno di 50€! Ottimo sconto!

Siete alla ricerca di un nuovo controller per la vostra Xbox o PC? Oggi potrebbe essere la vostra occasione d'oro! Tra le promozioni che segnaliamo, spicca il controller wireless Xbox nella sua elegante tonalità Carbon Black, ora disponibile a soli 49,99€ invece dei canonici 59,99€, offrendo così un risparmio di 10€.

Questo controller non solo integra la tecnologia Xbox Wireless ma anche il Bluetooth. Questa combinazione lo rende compatibile con una moltitudine di dispositivi: dalle console Xbox One e Xbox Series X|S ai PC con Windows 10 e Windows 11, senza dimenticare smartphone e tablet.

Una caratteristica distintiva del controller Xbox wireless è un pulsante dedicato per catturare screenshot e registrare clip video, rendendo semplice immortalare e condividere i vostri momenti epici di gioco.

Il controller offre anche la possibilità di personalizzare la mappatura dei tasti, adattandosi così a ogni stile di gioco. In più, grazie a un connettore dedicato nella parte inferiore, potrete collegare le vostre cuffie con jack da 3,5 mm e immergervi totalmente nell'audio del vostro gioco.

Comet offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori notebook gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.