Controller Nintendo Switch ispirato a Link di The Legend Of Zelda a un prezzo imperdibile!

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il controller cablato avanzato PowerA per Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 15,98€ rispetto al prezzo consigliato di 29,99€, con uno sconto del 47%.

Il controller cablato avanzato PowerA per Nintendo Switch, con licenza ufficiale di Nintendo, presenta un design ispirato a Link, celeberrimo eroe della saga di The Legend Of Zelda. Questo controller potrebbe essere perfetto per i giocatori appassionati che desiderano un dispositivo di gioco ergonomico, comodo e funzionale, in grado di offrire un vantaggio competitivo. È particolarmente adatto per quei giocatori che preferiscono giocare con la loro console Nintendo Switch collegata allo schermo televisivo e sono appassionati della storia serie di action adventure di Nintendo.

Tra le caratteristiche distintive del controller cablato avanzato PowerA per Nintendo Switch vi sono i due pulsanti mappabili programmabili al volo, un jack audio da 3,5 mm e anelli anti-attrito per un controllo fluido delle levette. È accompagnato da un cavo USB removibile di 3 metri che elimina la necessità di batterie. Il controller è stato progettato esclusivamente per l'uso con Nintendo Switch in dock e non supporta alcune funzioni come HD rumble, IR, controlli di movimento e NFC Amiibo.

