Control 2 non commetterà lo stesso "errore" di Alan Wake 2

Control 2 sarà uno dei progetti più ambiziosi di Remedy Entertainment, ma a differenza di quanto fatto nel recente passato sarà allo stesso tempo un videogioco più sostenibile da un punto di vista finanziario.

Ricorderete infatti che Alan Wake 2, nonostante sia stato uno dei videogiochi più apprezzati da pubblico e critica (lo trovate su Amazon), ha faticato non poco a generare utili a causa di un budget superiore alle aspettative: solo recentemente è riuscito a recuperare i costi di sviluppo e far guadagnare lo studio.

Ma Remedy Entertainment ha imparato la lezione e non ripeterà lo stesso "errore" con la seconda avventura di Jesse Faden: in un'intervista rilasciata a Game File, il CEO Tero Virtala ha confermato che il budget di Control 2 si avvicina intorno ai 50 milioni di dollari complessivi.

Una cifra decisamente di tutto rispetto, ma che conferma essere inferiore al budget messo a disposizione per lo sviluppo di Alan Wake 2: Virtala spiega che 50 milioni sono sufficienti per «creare giochi eccellenti» e che, se si riuscirà a non sforare questo budget, basteranno "solo" 2 milioni di copie vendute per recuperare i costi di sviluppo.

«Questo poi crea la base secondo la quale, se noi creeremo un gioco eccellente che riuscirà a vendere quattro o cinque milioni di copie, allora saremo molto felici».

In un'industria videoludica che ormai fa sempre più fatica a tenere i propri costi sotto controllo, è sicuramente insolito vedere uno studio che ammette di aver esagerato e si dice pronto a rivedere verso il basso il proprio budget: una novità che, personalmente, mi piacerebbe vedere molto più spesso.

Ricordiamo che al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il sequel di Control, ma Remedy ha confermato che lo sviluppo procede molto bene.

Per ingannare l'attesa, presto potremo divertirci con lo spin-off multiplayer FBC Firebreak: sarà disponibile anche gratis al day-one, a patto di essere iscritti a Game Pass Ultimate o PS Plus Extra.