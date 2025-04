Lo spin-off di Control ha una data – ma non sarà gratis per tutti

Se la natura multiplayer di FBC: Firebreak vi aveva fatto pensare che potesse essere un titolo free-to-play, sappiate che non sarà gratis. O, quantomeno, non lo sarà per chi non è abbonato a PlayStation Plus o Game Pass (Ultimate o PC), dove invece sarà incluso senza esborsi aggiuntivi dal day-one.

Per tutti gli altri, Remedy Entertainment ha annunciato con uno speciale livestream che il suo titolo cooperativo a tre giocatori, ambientato nello stesso mondo di Control e della sua pittoresca Oldest House (lo trovate su Amazon), sarà venduto a 39,99€ di listino – e su PC lo troverete sia su Steam che su Epic Games Store.

«Si tratta del primo gioco interamente auto-pubblicato da Remedy» leggiamo nella nota diramata alla stampa, dove vengono sottolineati anche i diversi cataloghi che proporranno il gioco on-demand: «sarà disponibile su PC (Steam ed Epic), Xbox Series X|S e PS5 al prezzo di 39,99€. FBC: Firebreak sarà anche disponibile dal day-one su PC Game Pass, Game Pass Ultimate e il catalogo PlayStation Plus (Extra e Premium)».

La data del debutto è quella del 17 giugno prossimo: un mese che si rivelerà decisamente affollato, quindi, considerando che sarà anche quello della Summer Game Fest, di Nintendo Switch 2 e di Death Stranding 2, tra gli altri.

Viene precisato che potrete anche comprare una versione Deluxe a 49,99€, che includerà diversi oggetti cosmetici e voice pack extra. Oppure, potrete comprare l'upgrade Deluxe solo in un secondo momento a 10€.

In attesa del debutto, vi abbiamo già riferito le nostre prime impressioni su FBC: Firebreak dopo un incontro con gli sviluppatori, dove ci sono stati anticipati le logiche e i sistemi di gioco. Non rimane che aspettare le prossime novità e il ritorno dell'Hiss: stavolta, per fermarlo non potremo contare su Jesse Faden e dovremo farcela da soli.