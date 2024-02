Come sarebbe un Assassin's Creed futuristico? Così

Il franchise di Assassin's Creed ha portato i giocatori dalle piramidi dell'Egitto del 49 a.C. all'apice del Rinascimento nell'Italia del XV secolo, oltre a tutto il resto.

Anche il recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon) ci ha portati in un passato antico realmente affascinante.

Vero anche che il futuro di Assassin's Creed potrebbe essere letteralmente un futuro, con un setting svelato da un indizio emerso di recente.

Difatti, via GamingBible, un trailer live-action realizzato da un fan ci dà un'anticipazione di come potrebbe essere la serie con un tocco Cyberpunk.

La serie Assassin's Creed di Ubisoft è stata l'insegnante di storia che non ci saremmo mai aspettati sin dalla sua prima apparizione nel 2007.

Da allora, la serie ha accolto altri 12 episodi principali che ci hanno portato ovunque, da Baghdad alla Londra vittoriana, ai Caraibi e altro ancora.

Ora, quindi, DatJusHappened Productions su YouTube ci ha dato un assaggio di come potrebbe essere un Assassin's Creed futuristico in un video pubblicato sul loro canale.

Descritto come una "rivisitazione in chiave fantascientifica" di Assassin's Creed, il trailer dura circa tre minuti, minuti in cui il nostro assassino si infiltra nella "Abstergo Facility of Molecular Cloning" per assassinare il suo obiettivo.

Il nostro protagonista, adornato con una rivisitazione moderna delle famose vesti, abbatte le guardie con una lama olografica nascosta e pistole in stile futuristico mentre si dirige verso il bersaglio.

Una volta arrivati, i due ingaggiano un breve combattimento prima che il nostro assassino vinca, abbattendo il nemico con l'improvvisa comparsa della lama nascosta.

Sebbene si tratti solo di un breve mock-up realizzato dai fan di un titolo futuristico di Assassin's Creed, ha già reso entusiasti alcuni fan.

Resta da vedere se Ubisoft ha in programma davvero un capitolo dalle tinte Cyberpunk, sebbene il prossimo episodio ufficiale quasi certamente guarderà di nuovo al passato.