Dall’11 al 18 settembre, gli utenti di Epic Games Store possono riscattare gratuitamente Monument Valley II, Ghostrunner 2 e The Battle of Polytopia.

Epic Games Store torna con il suo consueto appuntamento settimanale dedicato ai giochi gratuiti, e come sempre l’attenzione dei giocatori non può che essere puntata sulle nuove uscite, che da oggi possono essere aggiunte alla propria libreria senza alcun costo.

La piattaforma di Epic, ormai da anni, ci ha abituati a un calendario di offerte che ha reso felici milioni di utenti in tutto il mondo. A partire dalle 17:00 italiane di oggi, sono infatti disponibili tre titoli molto diversi tra loro, ma tutti capaci di regalare esperienze originali e potenzialmente sorprendenti.

Dall’11 al 18 settembre, potrai quindi riscattare gratuitamente:

Monument Valley II , sequel del celebre puzzle game di ustwo games, che aveva conquistato pubblico e critica nel 2014 grazie a un’estetica ispirata alle illusioni ottiche di Escher e a un gameplay minimalista e sorprendente.

, sequel del celebre puzzle game di ustwo games, che aveva conquistato pubblico e critica nel 2014 grazie a un’estetica ispirata alle illusioni ottiche di Escher e a un gameplay minimalista e sorprendente. Ghostrunner 2 , frenetico action-platform in prima persona sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, sequel del primo Ghostrunner, uscito nel 2023 per PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.

, frenetico action-platform in prima persona sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, sequel del primo Ghostrunner, uscito nel 2023 per PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S. The Battle of Polytopia, strategico a turni firmato dallo studio indipendente svedese Midjiwan AB, immediatamente riconoscibile per il suo stile low-poly e il gameplay competitivo basato sulla conquista.

Questa tripletta rappresenta un’offerta particolarmente interessante: da un lato c’è un titolo che parla il linguaggio delle emozioni, della poesia visiva e della calma riflessiva, dall’altro troviamo un action in soggettiva adrenalinico e infine un gioco strategico che esalta la voglia di primeggiare e il brivido della conquista.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito) Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare

Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno legati al tuo account per sempre, senza limiti di tempo: basterà accedere al client o al sito ufficiale, aggiungerli alla libreria e saranno disponibili per il download anche in futuro, senza costi aggiuntivi.