si spaventoso perchè sembra un gioco PS3-PS4 forse?
Comunque chiunque abbia un'alternativa a NSW2 non dovrebbe mai giocare questi giochi su Nintendo.
Io sono felice possessore di NSW2 per giocare alle esclusive Nintendo...e basta. Il resto va bene qualsiasi cosa ma accettare i compromessi di questa macchina per poter dire di aver giocato a RE9 su NSW2, è assurdo (a mio avviso).

PS. ovviamente per chi ha solo NSW2 sono contento che lo possano giocare, ma da videogiocatore non posso dire che sembra l'esperienza migliore.
