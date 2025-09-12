Il Nintendo Direct di oggi ha riservato una sorpresa che farà felici tutti gli appassionati di survival horror: Resident Evil Requiem arriverà ufficialmente su Nintendo Switch 2 il prossimo 27 febbraio 2026. Non si tratterà però di un debutto isolato, perché nello stesso giorno faranno il loro ingresso sulla nuova console Nintendo anche due capitoli fondamentali della serie, ovvero Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village.

Si tratta di un annuncio importante, che conferma la volontà della grande N di aprirsi con decisione a un pubblico più maturo, andando ben oltre il target tradizionale legato alle famiglie e alle esperienze più leggere.

Se la presenza di Requiem era in parte prevedibile, vista l’importanza della saga e la volontà di Capcom di portare le sue produzioni su più piattaforme possibili, meno scontata era la scelta di affiancargli i due predecessori nello stesso giorno, offrendo così ai giocatori un vero e proprio “pacchetto horror” che abbraccia l’ultima fase della saga.

Con questo annuncio, Nintendo Switch 2 si prepara ad accogliere tre titoli che hanno contribuito a ridefinire la serie. Resident Evil 7 ha segnato un ritorno alle atmosfere claustrofobiche e al terrore psicologico, rilanciando il franchise dopo un periodo difficile.

Resident Evil Village ha invece consolidato la formula, portando i giocatori in un villaggio gotico ricco di misteri e personaggi memorabili, tra cui la ormai iconica Lady Dimitrescu.

Requiem, dal canto suo, promette di spingere ancora più in là le atmosfere cupe e i temi della saga, offrendo un’esperienza che si preannuncia come uno dei survival horror più attesi del 2026.

Per i fan storici, questa tripla uscita rappresenta l’occasione ideale per rivivere gli ultimi capitoli della serie su una console portatile di nuova generazione, con la comodità del gioco in mobilità e il supporto alle tecnologie più moderne di Switch 2.

Per i nuovi giocatori, invece, sarà il modo migliore per recuperare la trama degli episodi precedenti e arrivare preparati all’appuntamento con Requiem.

Il 27 febbraio 2026 segnerà dunque una data chiave non solo per i fan di Resident Evil, ma anche per il percorso di Nintendo Switch 2, sempre più determinata a posizionarsi come piattaforma completa e capace di soddisfare un pubblico eterogeneo, anche quello in cerca di brividi autentici.