Come gira GTA V su Switch? Proprio come vi aspettereste: ecco il video

GTA V è indubbiamente uno dei videogiochi più popolari di sempre: nonostante sia uscito già durante la generazione PS3 e Xbox 360, l'open world continua a vendere ancora oggi una quantità di copie impressionanti.

Non è dunque particolarmente sorprendente che Rockstar Games abbia deciso di convertirlo in un'edizione appositamente next-gen (che trovate su Amazon), anche se c'è un dubbio che ha spesso assalito i fan Nintendo: perché gli sviluppatori non hanno mai cercato di realizzare un porting su Switch?

Di certo non è perché la console ibrida non viene ritenuta una piattaforma su cui Grand Theft Auto non possa vendere — altrimenti, non sarebbe stato rilasciato nemmeno GTA Trilogy — dunque l'ipotesi più probabile è che sia semplicemente un gioco troppo esigente.

Per provare a dare una risposta definitiva a questa domanda, ma anche come semplice esperimento, lo YouTuber Geekerwan ha deciso di trasformare la propria Switch in una "Steam Deck", modificandola per installare l'apposito sistema operativo basato su Linux (via Game Rant).

Ciò ha permesso di poter finalmente avviare GTA V su Switch... ma il risultato non è esattamente piacevole, come potete vedere voi stessi nel video che vi allegheremo di seguito:

Oltre al quinto capitolo di Grand Theft Auto, il content creator ha deciso di mettere alla prova anche Devil May Cry 5 e God of War — perché l'idea di giocare un'esclusiva PlayStation su una console Nintendo è comunque divertente — ma in tutti i casi non si è mai riusciti ad andare oltre gli 8 frame al secondo.

In altre parole, si tratta di "porting" semplicemente ingiocabili: ovviamente l'esperimento non significa che GTA V non potrebbe mai girare su Switch, dato che si tratta comunque di una versione non ufficiale e che gira tramite un sistema operativo diverso da quello della console ibrida, operazione che comporterà sempre inevitabili problematiche.

Tuttavia, è comunque bizzarro scoprire come un gioco ottimizzato per girare sulla maggior parte dei PC esistenti sul mercato, e uscito addirittura su PS3 e Xbox 360, non riesca comunque a girare adeguatamente su Nintendo Switch.

Insomma, se Rockstar Games non dovesse decidere di realizzare una versione apposita, dimenticatevi di poter scoprire la città più amata dai fan della serie su Switch.

Nel frattempo, in attesa di un annuncio ufficiale per il sesto capitolo, i fan avrebbero già scoperto diverse novità in arrivo su GTA 6, tra le quali sarebbe inclusa un'arma che mancava da 14 anni.