Colpo di scena per Xbox e Starfield su PS5: la fonte originale ritratta (ma solo in parte)

Qualche giorno fa è iniziata a serpeggiare la possibilità che Starfield, insieme ad altre esclusive Xbox, potrebbero arrivare prima o poi su PS5.

La notizia era cominciata a circolare il 5 febbraio scorso attraverso una serie di fonti autorevoli, le quali si ritenevano certe nel raccontare che Xbox stesse accelerando la sua fisiologica volontà di portare Game Pass e/o le esclusive anche su altre piattaforme, tra cui PS5.

A supportare la storia ci sono tati anche degli addetti ai lavori che, con alcuni post sui propri profili personali, hanno lasciato intendere che qualcosa sta per succedere in questo senso tra Starfield, Indiana Jones ma anche Hi-Fi Rush, Halo e addirittura Gears of War, potenzialmente.

Una delle fonti che hanno generato queste discussioni, l'insider NateTheHate, ha ritrattato la sua storia originale dichiarando che, almeno per quanto lo riguarda, il fatto che Starfield possa arrivare su PS5 è una notizia falsa:

«Nel corso della settimana, ho ricontrollato le informazioni menzionate di seguito e le informazioni che suggeriscono che Starfield fosse legato a PS5 sono false», dichiara l'insider in un post su X:

«Per chiarezza: sto parlando solo per me stesso riguardo a Starfield, ma nuove informazioni aggiornate dalla mia parte suggeriscono che Starfield non è destinato a PS5.»

Facendosi carico dell'errore dichiarando di aver sbagliato, NateTheHate dichiara che il resto della storia per cui Microsoft voglia portare alcune esclusive Xbox su PlayStation 5 rimane veritiera.

D'altronde è stato lo stesso Phil Spencer a dare appuntamento a tutta la community e il mondo dei videogiochi per un annuncio sul futuro di Xbox, quindi qualcosa sta per accadere senz'altro.

Starfield rimane, almeno per il momento, saldamente ancorato all'ecosistema di Xbox e per il momento è ancora un'esclusiva Xbox di Microsoft. Sia come titolo facente parte di Game Pass, sia come videogioco autonomo venduto su varie piattaforme come Amazon.

In queste ore si è parlato addirittura di interrompere la produzione di console Xbox ma, in questo caso, sembra che Phil Spencer abbia voluto rassicurare subito i suoi dipendenti.