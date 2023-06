Code Vein per PS4 e PS5 al prezzo più basso di sempre!

Avete voglia di un nuovo action RPG che ricorda un po' la serie Dark Souls ma con un aspetto grafico stile anime? Abbiamo una buona notizia per voi! Il famoso sito di e-commerce Amazon ha appena lanciato un'offerta imperdibile che vi permetterà di mettere le mani su Code Vein a metà prezzo.

Infatti, solitamente la versione PS4 (compatibile PS5) di Code Vein viene proposta a 19,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 9,95€, con uno sconto del 50%.

Code Vein è un action RPG ambientato in un futuro post-apocalittico dove il mondo è stato devastato da una catastrofe nota come "Grande Crepa". In questo mondo, assumerete il ruolo di Revenants, esseri sovraumani che hanno perso i loro ricordi ma hanno acquisito poteri incredibili in cambio della loro umanità.

Advertisement

Il gameplay di Code Vein è ispirato alla serie Souls di From Software, con un enfasi sull'esplorazione di ambienti interconnessi e combattimenti tattici. Potrete utilizzare una varietà di armi e abilità, chiamate "Doni", per sconfiggere i nemici. Inoltre, Code Vein include un sistema di "classe" fluido, chiamato Code, che consente ai giocatori di cambiare il loro stile di combattimento a seconda della situazione.

Un aspetto unico di Code Vein è la presenza di un compagno AI che vi assisterà durante l'esplorazione e il combattimento. Questo sistema di compagni aggiunge un elemento strategico ai combattimenti, permettendovi di coordinare attacchi e abilità con il loro alleato per sconfiggere i nemici più potenti.

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori giochi per PS4.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.