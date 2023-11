Quando esce Call of Duty Modern Warfare 3? Ecco gli orari di sblocco

Call of Duty Modern Warfare 3 sta per arrivare e, nel caso vogliate buttarvi sui campi di battaglia il prima possibile, oggi sono stati svelati gli orari di sblocco definitivi del nuovo episodio della saga di shooter.

A prepararsi c'è anche Giorgione, proprio lui, che di recente ha creato un pacco da giù speciale proprio per i protagonisti di Call of Duty Modern Warfare 3, come vi abbiamo raccontato poche ore fa relativamente alla simpatica iniziativa italiana.

Mentre alcuni giocatori, quelli che hanno effettuato l'early access, hanno avuto modo già di provare il titolo, la release pubblica si avvicina. Se ne sono accorti i giocatori PS5 che, curiosamente, si sono ritrovati con un errore piuttosto singolare che si può risolvere solamente con una disco per PS4.

Ma, bando alle ciance, quando sarà possibile giocare Call of Duty Modern Warfare 3 su tutte le piattaforme?

Su console sarà possibile giocare a partire dal 10 novembre a mezzanotte, mentre la versione PC tramite Steam e Battle.net sarà giocabile a partire dalle ore 06:00 del 10 novembre.

Per la versione PC in particolare, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandati, che di recente sono stati comunicati dagli sviluppatori e che vi abbiamo riportato a questo indirizzo.

Ora che sapete quando Call of Duty Modern Warfare 3 sarà attivo non vi resta che preparare la vostra versione del gioco. Se non ce l'avete ancora potete recuperarla su Amazon al miglior prezzo, sappiatelo.

Nell'attesa potete recuperare anche la nostra analisi della campagna che, purtroppo, non è esaltante. Nell'analisi, infatti, vi avevamo detto che «si presenta con una campagna che non riesce assolutamente a giustificare il lancio a prezzo pieno del gioco. La storia manca completamente di pathos e pare di essere di fronte ad un capitolo di transizione piuttosto che ad una conclusione (cosa che non vuole essere, va detto).»