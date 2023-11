[AGG.] Call of Duty Modern Warfare 3 ha "ucciso" un altro COD

Aggiornamento 17:28

Dopo la pubblicazione della notizia, Sledgehammer ha pubblicato un post su X, in cui ha commentato la vicenda della presunta cancellazione di Advanced Warfare 2:

Aaron Halon, capo dello studio, ha dichiarato:

«Fin dall'inizio dello sviluppo, ci siamo tutti concentrati sulla creazione del prossimo gioco di Call of Duty rivoluzionario. Molto prima di concludere il nostro gioco precedente, abbiamo sentito forte e chiaro dai fan il desiderio di restare e giocare insieme più a lungo all'interno della stessa serie. Ed è quello che abbiamo realizzato: il primo vero seguito nella storia del franchise. È anche il motivo per cui abbiamo aggiunto per la prima volta funzionalità come Carry Forward per onorare l'investimento che i nostri giocatori hanno fatto nella serie Modern Warfare. Siamo orgogliosi di essere il team che ha aperto la strada a Modern Warfare III. Abbiamo lavorato duramente per realizzare questa visione che è stata elaborata per anni. Tutto ciò che viene detto il contrario semplicemente non è vero: questo è il nostro gioco e non vediamo l’ora di giocarci online con tutti voi.»

Sembra quindi che la voce diffusa sia da ritenersi falsa. Ovviamente vi riporteremo ulteriori aggiornamenti non appena arriveranno.

Notizia originale

In vista della release di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per oggi - 10 novembre 2023 - sono emerse alcune indiscrezioni sullo sviluppo del gioco.

Sembra infatti che il nuovo capitolo del franchise (potete farlo vostro ) abbia di fatto "ucciso" un altro Call of Duty che non vedrà mai la luce.

Pur avendolo provato solo pochi giorni fa non eravamo a conoscenza di alcuni retroscena sul gioco.

Retroscena, sapientemente portati alla luce da Bloomberg (via GamingBible): sembra infatti che gli sviluppatori di Sledgehammer Games abbiano affermato che il loro piano originale di Advanced Warfare 2 è stato cancellato per far posto a Modern Warfare 3.

Secondo Jason Schreier, gli sviluppatori avevano inizialmente proposto l'idea di tornare nell'universo di Advanced Warfare per un sequel, offrendo ai giocatori un'esperienza di Call of Duty più futuristica.

Secondo le fonti, MW3 ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro e la produzione è stata "stressante" per il team di sviluppo. Il personale sostiene che i piani per il titolo erano "ambigui" e tutti sono stati portati a credere che non si sarebbe trattato di un "gioco premium".

Alcuni membri dello staff hanno dichiarato di essersi sentiti "traditi" perché era stato promesso loro che non avrebbero dovuto andare incontro al crunch per produrre il gioco. Alla fine, il team ha dovuto lavorare anche di notte e nei fine settimana per chiudere un gioco che inizialmente non volevano nemmeno realizzare.

Gli sviluppatori avrebbero puntato tutto su Advanced Warfare, che sì avrebbe richiesto più tempo per essere completato, ma avrebbe dato l'impressione di essere il "gioco premium" tanto desiderato dai dirigenti e dai fan.

Ad ogni modo, vi ricordiamo anche che il terzo Modern Warfare sarà solo uno di numerosi capitoli della saga in arrivo: Activision ha infatti già programmato tutte le uscite di Call of Duty da qui fino al 2017.

Infine, le dimensioni dei file di Call of Duty: Modern Warfare 3 sono notevoli, visto che il gioco chiede tantissimi GB di spazio libero.