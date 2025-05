Clair Obscur sta per nerfare un'abilità fin troppo potente

Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche Clair Obscur: Expedition 33 possiede diverse combinazioni e abilità che, se utilizzate nel modo corretto, possono "rompere" il gioco e renderci la vita molto più semplice.

Tuttavia, sembra che con un abilità in particolare gli sviluppatori siano andati fin troppo oltre, al punto da aver dovuto ammettere il proprio errore e annunciare un nerf imminente.

Sandfall Interactive ha infatti confermato che nel primo grande aggiornamento di Clair Obscur, che dovrebbe essere rilasciato presumibilmente già nella giornata odierna, sarà incluso un depotenziamento per l'abilità Stendhal, che con le giuste condizioni permetteva a Maelle di sconfiggere in un colpo solo anche i superboss segreti più potenti.

Gli sviluppatori hanno dovuto fare "mea culpa" sui social, spiegando ai fan perché si è deciso di intervenire con un ribilanciamento che, a quanto pare, sarà consistente:

«[Stendhal] era deludente per gran parte dello sviluppo, così nel nostro ultimo bilanciamento pre-lancio abbiamo deciso di dargli un grande aumento dei danni — e chiaramente abbiamo esagerato. Ha finito per mettere in ombra la maggior parte delle altre opzioni. Vogliamo ancora che siate in grado di rompere il gioco — e potete assolutamente farlo — ma Stendhal lo aveva reso fin troppo semplice».

Effettivamente molti utenti hanno segnalato che l'enorme potenza di questa mossa aveva reso l'endgame estremamente facile, al punto da non avere neanche idea di quali attacchi potessero eseguire i boss segreti.

Siamo certi che non è stata una decisione facile da prendere per Sandfall Interactive: da un lato, Clair Obscur è un gioco puramente single-player (lo trovate su Amazon) e questo rende meno necessario intervenire con patch di bilanciamento, ma dall'altro gli autori vorrebbero che gli utenti facessero qualcosa di più per rompere il gioco rispetto al premere un semplice pulsante.

In ogni caso, gli sviluppatori spiegano che Stendhal resterà un'abilità in grado di eseguire tantissimi danni, ma dopo il prossimo aggiornamento sarà semplicemente «più in linea» con tutte le altre skill di gioco.

Staremo a vedere quale sarà la reazione degli appassionati di questo piccolo capolavoro, che negli scorsi giorni ha già superato 2 milioni di copie vendute. Un risultato decisamente importante, considerando che si tratta di una nuova IP.