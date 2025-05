Clair Obscur: Expedition 33 avrà DLC? Arriva una risposta

I co-fondatori di Sandfall Interactive, Guillaume Broche e Tom Guillermin, hanno messo fine alle speculazioni nate da un precedente commento su Instagram del lead writer Svedberg-Yen, che aveva lasciato intendere la possibilità di contenuti aggiuntivi per Clair Obscur: Expedition 33.

In una recente intervista concessa al Washington Post, la risposta dei due è stata chiara: nessun DLC all’orizzonte, almeno per ora.

«Siamo concentrati nel migliorare il gioco attuale», hanno dichiarato Broche e Guillermin, lasciando intendere che la priorità del team è raffinare l’esperienza già esistente, piuttosto che espanderla.

Per chi sperava in nuovi contenuti per Clair Obscur: Expedition 33 (che trovate su Amazon), non è una notizia entusiasmante.

Tuttavia, questo non significa che Sandfall abbia chiuso le porte a ogni forma di gameplay aggiuntivo in futuro.

Al momento, però, l’impegno è rivolto al bilanciamento e alla qualità: il primo passo concreto è stato il nerf dell’attacco più potente del gioco, segno che il team sta già intervenendo attivamente.

Personalmente, trovo condivisibile la scelta di Sandfall: oggi più che mai, serve consolidare un’identità prima di inseguire espansioni. Clair Obscur: Expedition 33 ha fatto un ottimo ingresso, ma è anche un progetto ambizioso che merita una cura post-lancio all’altezza delle sue promesse artistiche.

Certo, un’espansione ben fatta sarebbe il benvenuto — ma solo quando il gioco base sarà davvero completo e rifinito. Meglio attendere qualcosa di solido, che affrettare contenuti solo per far notizia.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso raccontato che «Clair Obscur Expedition 33 è la migliore opera d'esordio che vediamo da parecchi anni a questa parte, un brillante compromesso tra la sconfinata ambizione di un team talentuoso e valori produttivi comunque medio-alti ma sostenibili, in un'industria che fatica spesso a far quadrare i conti. Certo, ci sono anche piccole cose che potevano essere rifinite meglio, e l'aspetto meramente tecnico, a fronte di una direzione artistica ed una colonna sonora strepitose, necessita di qualche patch post-lancio, ma questi sono dettagli nel disegno più grande delle cose, in cui il titolo Sandfall Interactive spicca per coraggio e personalità.»